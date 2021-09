Bundestagswahl: Die 10 SPD-Abgeordneten mit den besten Ergebnissen

206 Abgeordnete zählt die SPD-Fraktion künftig. Damit stellen die Sozialdemokrat*innen erstmals seit 2002 wieder die stärkste Fraktion im Bundestag. 121 SPD-Abgeordnete wurden direkt ins Parlament gewählt. Sie erzielten in ihren jeweiligen Wahlkreisen das relativ beste Ergebnis der jeweils angetretenen Kandidat*innen. Bundesweit spitze ist Johann Saathoff. Der Sozialdemokrat gehört dem Parlament seit 2013 an und erzielte bereits bei der vorherigen Wahl den Top-Wert innerhalb der SPD-Fraktion. Mit 52,8 Prozent, die Saathoff im Wahlkreis Aurich – Emden diesmal erzielte, ist er nun Spitzenreiter unter allen 299 direkt gewählten Bundestagsabgeordneten.

Möller mit bestem Ergebnis einer weiblichen SPD-Abgeordneten

Das zweitbeste Ergebnis aller SPD-Direktkandidat*innen erzielte Generalsekretär Lars Klingbeil, der in seinem niedersächsischen Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis auf 47,6 Prozent der Erststimmen kam. Im Wahlkreis Köln IV – Leverkusen setzte sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach souverän gegen Serap Güler von der CDU durch. Er erzielte 45,6 Prozent und lag damit in seinem Wahlkreis zugleich 16,5 Prozentpunkte über dem Zweitstimmenergebnis der SPD. Das stärkste Ergebnis einer weiblichen SPD-Abgeordneten erreichte Siemtje Möller, die in ihrem niedersächsischen Wahlkreis Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund auf 45,6 Prozent kam.