Bundesagentur für Arbeit: Andrea Nahles soll neue Chefin werden

Andrea Nahles soll neue Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden. Das gaben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Mit Nahles an der Spitze sei die Bundesagentur für die großen Herausforderungen der kommenden Jahre gut gewappnet, wird DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel darin zitiert: „Von der Bewältigung der Corona-Krise über die Gestaltung des Strukturwandels und der Transformation bis Digitalisierung und Fachkräftemangel – für all diese Aufgaben ist das Vorstandsteam mit Erfahrung und gemeinsamem Gestaltungswillen bestens aufgestellt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Der bisherige Vorstand der BA, Detlef Scheele, ist seit 1. April 2017 im Amt.

Nahles muss noch vom Verwaltungsrat der BA und alle dort vertretenen Gruppen gewählt werden, was jedoch als Formalie gilt. Die 51-Jährige war von 2013 bis 2017 Bundesarbeitsministerin und ist insofern bestens mit diesem Themenfeld vertraut. Im Anschluss war Nahles ab 2017 Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion sowie ab 2018 die erste weibliche Parteivorsitzende in der Geschichte der SPD. Im Juni 2019 trat die Rheinland-Pfälzerin von allen politischen Ämtern zurück. Später legte auch ihr Bundestagsmandat nieder. Eine neue Stelle trat sie als Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation im August 2020 an.

Positive Reaktionen auf Nahles' Nominierung

Alexander Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales, Digitalisierung und Transformation in Rheinland-Pfalz sowie Mitglied des SPD-Parteivorstands, gratulierte Nahles via Twitter: „Das ist eine kluge Entscheidung, denn Andrea Nahles wird die BA kompetent führen und zur Unterstützung der Transformation unserer Arbeitsgesellschaft weiterentwickeln. Freu mich auf die Zusammenarbeit – und freu mich für dich, liebe Andrea!“ Auch die Juso-Bundesvorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal schrieb zu Nahles' Nominierung: „Ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen!“

Andrea Nahles mal wieder da für die Knochenjobs. Respekt. — JM Bansky (@jagodamarinic) January 25, 2022

Jutta Allmendinger, Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung, kommentierte: „Was lange währt, wird besonders gut. Ich freue mich riesig, dass Andrea Nahles die erste Chefin der Bundesagentur wird. Kompetenter geht nicht.“ Auch für die Schriftstellerin Jagoda Marinić ist Nahles' Nominierung eine gute Wahl: „Andrea Nahles mal wieder da für die Knochenjobs. Respekt.“