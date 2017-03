Bremsenlos durch den Schacht: Der #Schulzzug rollt und rollt

Bisher war der #Schulzzug nur ein Internet-Phänomen. Doch jetzt rollt er wirklich durch Deutschland. Das belegt eine Aufnahme aus Berlin, die seit kurzem im Netz kursiert. Schulz-Anhänger haben offenbar mit „Window Color“ ein Porträt des SPD-Politikers an ein Fenster der Berliner S-Bahn gemalt, wie bei reddit.com berichtet wird. Als Hintergrund bunte Blumen, daneben die Botschaft: „Viele Emotionen und ein bisschen süßes Window Color. Euer Martin Schulz“. Ein Reddit-User schreibt: „Ist das echt? Wenn ja, allerhöchste Energie!“

Bahn-Chef Grube weiht Schulz-ICE ein

Die Schulz-S-Bahn ist neu, den virtuellen #Schulzzug gibt es hingegen schon länger. Seitdem klar ist, dass Martin Schulz Kanzler werden möchte, rollt der Zug angeblich ohne Bremsen. Ein Fan-Account auf Twitter zeigt, wie Noch-Bahnchef Grube auf den Hype aufspringt – und den ersten ICE der Deutschen Bahn auf den Namen Martin Schulz tauft:

Der Online-Community nach zu urteilen nimmt der virtuelle Schulzzug weiter an Fahrt auf. In der realen Welt wird das bestätigt: Rund 10.000 Neumitglieder können die Sozialdemokraten verbuchen, seitdem Martin Schulz als Kanzlerkandidat ausgerufen wurde. Bei Youtube werden sogar noch höhere Zahlen genannt, sie übersteigen die Million: „Der Schulz-Express wurde soeben um 1176 km/h schneller und ist jetzt 1383226 km/h schnell“, kommentiert ein User unter dem Song „Das Schulzzuglied“ der Band „Schulzenbrothers“. Dass Schulz Kanzler werden möchte, sei „mega geil“, heißt es in dem Lied:

#Schulzfact: Chuck Norris ist glühender Schulz-Fan

Spätestens seit den #Schulzfacts ist vielen Internet-Usern klar, dass Martin Schulz es wohl mit allen aufnehmen kann. Sogar mit Chuck Norris, dem Karate-Ass aus den 80ern. Ein Foto belegt eindeutig, dass sogar der US-amerikanische Kampfsportler ein glühender Fan des SPD-Politikers ist.

Auch für Kinder ist etwas dabei beim Schulz-Hype: Nachdem Ferrero zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Kinderfotos der deutschen Nationalspieler veröffentlicht hat, gibt es jetzt im Netz die „Kanzler-Schokolade“. Garantiert „ohne Bremsen“, steht auf der Verpackung. Und: weniger Mauern, dafür umso mehr Brücken.

Martin Schulz: Swag und Street Credibility

Auch die Satiriker der „heute-Show“ beteiligen sich am Schulz-Hype. Sie haben sich die Mühe gemacht, eine Reihe von Pressefotos zu vergleichen, um die Popularität des Kanzlerlandidaten Martin Schulz einzuordnen – im Vergleich zu Barack Obama und Donald Trump:

Dass Schulz „Swag“ hat – also eine sau-coole Ausstrahlung –, auch das haben die Macher der „heute-Show“ bereits festgestellt. Sie haben ein Foto von Schulz ausgegraben, das ihn als Bürgermeister der Stadt Würselen zeigt – mit dem entsprechenden „Bling Bling“ um den Hals. Ein Twitter-Fan hat noch einen draufgesetzt: „Aller Swag geht vom Volke aus.“

Passend dazu wird auch Schulz’ „Street Credibilty“ im Internet thematisiert. Schulz ist zwar nicht „Straight Outta Compton“ wie die NWA-Rapper Snoop Dogg oder Ice Cube aus Los Angeles, dafür aber „Straight Outta Würselen“:

Martin Schulz gefällt das

Was sagt eigentlich Martin Schulz zu dem Hype um seine Person? Ihn scheint es zu freuen: Beim „Hessengipfel“ der SPD Anfang Februar sagte er, er komme zwar nicht dazu, sich jedes einzelne Meme anzuschauen. Aber den „Spaßfaktor“ findet er toll: „Dass junge Männer und Frauen, dass Menschen in unserem Land zu unserer Partei wieder Vertrauen fassen, ist das Schönste, was wir seit langer Zeit erleben.“