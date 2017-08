Brandanschlag auf Autos von Michelle Müntefering

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter zwei Autos der SPD-Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering in Brand gesetzt. Die Fahrzeuge waren in unmittelbarer Nähe des Privathauses der Politikerin in Herne abgestellt. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen verhindern, es entstand Sachschaden.

Münterfering: „Entsetzt über hohe kriminelle Energie“

Müntefering, die seit 2009 mit dem ehemaligen SPD-Chef Franz Müntefering verheiratet ist, kandidiert aktuell für den Wiedereinzug in den Bundestag. Eines der Fahrzeuge war für den Wahlkampf mit einem Porträt der Politikerin und dem Slogan „Von hier. Für uns. Sozial und demokratisch“ beklebt und damit klar der Politikerin zuzuordnen. Bei dem anderen Wagen handelt es sich um das Privatauto Münteferings.

Eine erste Reaktion auf die Attacke veröffentlichte Müntefering via Facebook. Wenige Stunden nach der Tat zeigte sie sich „entsetzt über die hohe kriminelle Energie“ der Täter und erklärte: „Im Vorfeld von Wahlen zielen solche Angriffe auch auf das demokratische System insgesamt. Wir als Demokratinnen und Demokraten in der Stadt stellen uns dem gemeinsam entgegen.“

Oppermann: Abschläge mit aller Härte verfolgen

Thomas Oppermann, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, erklärte: „Die Brandanschläge auf die Autos von meiner Fraktionskollegin verurteile ich aufs Schärfste. Wenn einzelne Repräsentanten des Staates - gleich ob Polizisten, Soldaten oder Parlamentarier - Opfer von politisch motivierter Gewalt werden, ist das immer ein Anschlag auf unsere Demokratie insgesamt. Solche Anschläge müssen wir mit aller Härte verfolgen und unsere Demokratie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen.“

Arne Lietz, Europapolitiker der SPD aus Sachsen-Anhalt, erklärte via Twitter:

Ich bin entsetzt über den Anschlag auf die Autos meiner Bundestagskollegin und verurteile ihn aufs Schärfste! @spdde @vorwaerts @spdbt @dpa https://t.co/8Taxlpz0bg — Arne Lietz, SPD (@ArneLietz) August 22, 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass in Herne Autos von Politikern in Flammen aufgehen. Im April stand das Autos eines CDU-Politikers in Flammen, damals lief in Nordrhein-Westfalen der Landtagswahlkampf. Außerdem wurden das Wahlkampffahrzeug sowie der Privatwagen eines Ratsmitglieds angesteckt..