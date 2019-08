Birgit Lohmeyer: Gegen Rechts in der Nazi-Hochburg

Der Beschluss über die Wiese war zu viel für Birgit Lohmeyer. Im September vergangenen Jahres hatte die Gemeindevertretung Gägelow in Mecklenburg-Vorpommern entschieden, ein Grundstück im Ortsteil Jamel an einen mutmaßlichen Neonazi zu verpachten. Jamel gilt seit Jahren als Neonazi-Hochburg. Birgit Lohmeyer und ihr Mann zogen 2004 aus Hamburg her – ohne zu ahnen, dass sich der Ort zum Anziehungspunkt für die rechte Szene entwickeln würde.

Engagiert auch in der SPD

2007 organisierten sie das erste Anti-Rechts-Konzert „Jamel rockt den Förster“. Seitdem standen sie noch stärker im Fadenkreuz der Neonazis. 2015 brannte ihre Scheune. Und nun die Sache mit der Wiese. „Als ich von dem Beschluss über die Verpachtung erfahren habe, sind bei mir einige Adern geplatzt“, erzählt Birgit Lohmeyer. Die 60-Jährige beschloss: „Es muss sich etwas an den Mehrheitsverhältnissen der Gemeindevertretung ändern.“

Im September 2018 trat sie in die SPD ein, weil diese sie stets gegen die Rechten unterstützt hatte. Dann entschied sie sich, bei der Kommunalwahl am 26. Mai zu kandidieren. Für den Gemeinderat und für den Kreistag stand sie auf Platz vier der SPD-Liste, verpasste den Einzug in beide Parlamente allerdings. Ganz im Gegensatz zu Sven Krüger, auf dessen Initiative sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Rechtsextreme mit ihren Familien in Jamel angesiedel haben. MIt ihm sitzt erstmals ein vorbestrafter Rechtsextremist in der Gemeindevertretung.

Der Kampf gegen Rechts geht weiter

So frustrierend das für Birgit Lohmeyer ist – es bestätigt sie auch, nicht nachzulassen im „Kampf gegen Rechts und für die Demokratie in einer von rechtem Gedankengut durchsetzten Gegend“.