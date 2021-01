Bezahlbarer Wohnraum: Große Koalition ringt um Gesetzes-Novelle

Der Bundestag hat sich am Donnerstag erstmals mit dem Baulandmobilisierungsgesetz befasst und es in mehrere Ausschüsse überwiesen. Zuvor hatten die Koalitionsspitzen von Union und SPD lange um einen gemeinsamen Entwurf gerungen. Beide Seiten hoffen, das Gesetz im Verlauf der parlamentarischen Beratungen noch in ihrem Sinne nachbessern zu können. Es dürften also harte Verhandlungen werden.