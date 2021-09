Betriebsrät*innen werben für Olaf Scholz als Kanzler

Die Herausforderungen der kommenden Jahre sind gewaltig. Der Klimawandel muss bewältigt, der Industriestandort Deutschland dabei grundsätzlich umgebaut und gleichzeitig müssen Arbeitsplätze erhalten werden. „Wir brauchen eine aktive und koordinierte Industriepolitik für Deutschland und Europa, um gute Arbeitsplätze heute und morgen zu sichern“, schreiben deshalb 18 Betriebsrät*innen großer deutscher Unternehmen von der Telekom bis Volkswagen in einem Wahlaufruf für Olaf Scholz.

Wichtige Weichen für Arbeitnehmer*innen gestellt

„Arbeitnehmer*innen müssen sich darauf verlassen können, dass die Bundesregierung für eine starke Sozialpartnerschaft steht“, heißt es darin weiter. „Wir benötigen eine erfahrene, vertrauenswürdige und führungsstarke Persönlichkeit an der Spitze der Regierung in Deutschland. Wir brauchen einen Kanzler mit sozialer Kompetenz, Erfahrung, Mut und Durchsetzungskraft. Deshalb unterstützen wir Olaf Scholz, damit er der nächste Bundeskanzler in Deutschland wird.“

Unterzeichnet haben den Wahlaufruf u.a. der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Daimler AG, Michael Brecht, der Konzernbetriebsratsvorsitzende von Bayer, André van Broich, und Kerstin Marx, Konzernbetriebsratsvorsitzende der Deutschen Telekom. „Olaf Scholz hat in den letzten Jahren wichtige Weichen für Arbeitnehmer*innen gestellt“, sind die Arbeitnehmer*innen-Vertreter*innen überzeugt: von der Einführung des Kurzarbeitergeldes als Bundesarbeitsminister 2007 bis hin zur Anhebung des Kindergeldes als Finanzminister im vergangenen Jahr.

Stärkung der Tarifbindung und der Mitbestimmung

Von einer künftigen Bundesregierung unter Scholz‘ Führung versprechen sich die Betriesbrät*innen u.a. eine Stärkung der Tarifbindung sowie des „Normalarbeitsverhältnisses“ und der Mitbestimmung in den Unternehmen – alles Punkte, die die SPD im „Zukunftsprogramm“ für die Bundestagswahl festgeschrieben hat. Bereits am Donnerstag hatten sich mehr als 50 Wirtschaftsvertreter*innen für Olaf Scholz als Bundeskanzler ausgesprochen.