„Ben Wisch“: Briefmarke ehrt Hans-Jürgen Wischnewski

Die Entführung der „Landshut“ im Oktober 1977 machte ihn endgültig berühmt. Als palästinensische Terroristen das Flugzeug nach Somalia entführten, um Mitglieder der RAF freizupressen, reiste Hans-Jürgen Wischnewski nach Mogadischu, um mit der somalischen Regierung zu verhandeln. Als Staatsminister im Kanzleramt unter Helmut Schmidt wird er in den folgenden Jahren immer wieder mit diplomatischen Sondermissionen betraut. Nachdem die Befreiung der Geiseln gelungen ist, nennt ihn die Presse ehrfurchtsvoll „Held von Mogadischu“.

Nahost-Experte und Briefmarkensammler

Wischnewski war seit 1946 Mitglied der SPD und gehörte mehr als 30 Jahre dem Bundestag an. Seinen Wahlkreis in Köln gewann er seit 1965 stets direkt. Am 31. Mai 1968 wurde Hans-Jürgen Wischnewski vom SPD-Parteivorstand zum Bundesgeschäftsführer bestellt, ein Posten, den es zuvor nicht gegeben und den Wischnewski selbst in einem Brief an Willy Brandt vorgeschlagen hatte. In einer Erklärung am 6. Juni machte er deutlich, was er anpacken wollte: langfristige Planung, Stärkung der Organisation, Pressearbeit. Ein gutes Jahr später errang die SPD bei der Bundestagswahl ein Rekordergebnis von 42,7 Prozent.

© Kai Doering / vorwärts

In Erinnerung geblieben ist Hans-Jürgen Wischnewski aber wohl den meisten als Nahost-Experte. Diesem Umstand verdankt er auch seinen Ehrennamen „Ben Wisch“. Was viele nicht wissen: Wischnewski war auch ein begeisterter Briefmarkensammler. So hätte es ihn sicher gefreut, dass die Post zu seinem 100. Geburtstag am 24. Juli eine Sondermarke herausbringt. Erstverkaufstag ist der 7. Juli. Zudem ziert Wischnewski die aktuelle Spargelfahrt-Tasse des „Seeheimer Kreises“.