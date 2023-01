Was sich beim Erben in Deutschland ändern muss

400 Milliarden Euro werden in Deutschland vererbt – jährlich. Berechnungen zufolge wird diese Summe sogar noch deutlich zunehmen. Doch bei weitem nicht jede*r erbt in Deutschland. Rund die Hälfte geht leer aus. Und: Erbschaften sind regional höchst unterschiedlich verteilt: Während in Ostdeutschland wenig vererbt wird, sind Erb*innen in Süddeutschland überrepräsentiert.

Wie verändert Erben die Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat es auf die Demokratie? Und was kann (und muss) der Staat tun, um Vermögen durch Erbschaften gerechter zu verteilen? Darüber haben wir mit Yannick Haan, Autor des Buchs „Enterbt uns doch endlich!“, und Norbert Walter-Borjans, ehemaliger SPD-Vorsitzender und Finanzminister von Nordrhein-Westfalen a.D., gesprochen.

Das Gespräch fand am 17. Januar 2023 in der vorwärts-Buchhandlung in Berlin statt.