Antrag für Parteikonvent: SPD will europaweit Uploadfilter verhindern

Sie SPD strebt einen Kompromiss bei der Reform des europäischen Urheberrechts an. Dieser soll beim Parteikonvent am kommenden Samstag beschlossen werden. Die entsprechende Empfehlung der Antragskommission sieht vor, dass kreative Inhalte fair vergütet werden, auf die Einführung umstrittener Uploadfilter aber verzichtet wird. „Angemessene Vergütung statt Ausbeutung und Rechteverlust – das ist unsere Zielsetzung. Daher möchten wir ein Scheitern der Urheberrechtsreform verhindern“, heißt es in dem Entwurf.

Bezahlmodelle statt Uploadfilter

Um dies ohne eine Einschränkung von Freiheitsrechten in Internet zu erreichen, plädieren die Sozialdemokraten für die Einführung von Bezahlmodellen, bei denen die Plattformen Geld an die Urheber bezahlen. Die SPD-Abgeordneten im Europaparlament hatten entsprechende Anträge bereits eingebracht. In der Empfehlung der Antragskommission werden auch die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung aufgefordert, sich in diesem Sinne einzusetzen.

Kritik äußert der SPD-Vorschlag an den Plänen der CDU. Diese sehen vor, lediglich in Deutschland auf Uploadfiler zu verzichten. Das greift aus Sicht der Sozialdemokraten zu kurz. Das Ergebnis sei, dass in allen anderen europäischen Ländern weiterhin die Möglichkeit zum Einsatz von Upload-Filtern bestünde, nur nicht in Deutschland. Deshalb sei eine europäische Lösung notwendig, die Uploadfilter in der gesamten EU verhindert.

SPD-Position im Europaparlament in der Minderheit

„Der SPD-Konvent am Samstag wird sich klar gegen Artikel 13 positionieren“, zeigte sich Juso-Chef Kevin Kühnert im Kurznachrichtendienst Twitter zuversichtlich. Artikel 13 erlaubt den Einsatz von Uploadfiltern und steht deshalb seit Wochen im Zentrum der Auseinandersetzungen. Auch der Europaabgeordnete und zuständige Berichterstatter der SPD, Tiemo Woelken, ist überzeugt, dass der Parteikonvent gegen Uploadfilter stimmen wird. „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns am Samstag auf unserem Konvent gegen den Artikel 13 in seiner jetzigen Form aussprechen werden“, schrieb er auf Twitter.

Keine #Uploadfilter mit der @spdde. @KuehniKev hat das für die @jusos gefordert und ich bin zuversichtlich, dass wir uns am Samstag auf unserem Konvent gegen den #Artikel13 in seiner jetzigen Form aussprechen werden. #Blackout21 https://t.co/jNatB4u1uR — Tiemo Wölken🇪🇺 (@woelken) 21. März 2019

Ob selbst ein klares Nein der SPD reicht, um den Artikel zu verhindern, ist jedoch fraglich. Im Europaparlament, das in der kommenden Woche die Urheberrechtsreform beschließen will, zeichnet sich eine Mehrheit für die umstrittenen Uploadfilter ab. Selbst in der S&D-Fraktion der europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten ist die deutsche Position in der Minderheit. In mehreren Städten Deutschlands sind für Samstag Demonstrationen gegen Artikel 13 geplant.