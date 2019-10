Angriff auf das Willy-Brandt-Haus

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag das Willy-Brandt-Haus in Berlin attackiert. Augenzeugenberichten zufolge sollen mehrere maskierte Personen Steine und mit Farbe gefüllte Flaschen gegen die Fassade der SPD-Parteizentrale geworfen haben. Dabei gingen mehrere Scheiben im Erdgeschoss zu Bruch. Auch eine Skulptur, ein großer SPD-Würfel aus Metall, an der Spitze des Hauses wurde umgestoßen.

Am Freitagmorgen begannen die Reinigungsarbeiten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. In welchem Zusammenhang der Angriff steht und ob er politisch motiviert war, ist noch unklar. Ein Bekennerschreiben gibt es bisher nicht. Das Willy-Brandt-Haus ist in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Angriffen geworden. Zuletzt war Heiligabend 2017 ein 58-Jähriger mit seinem Auto in die Parteizentrale gerast und hatte dabei erheblichen Sachschaden angerichtet.