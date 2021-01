Amtsenthebung: Was Donald Trump jetzt droht

Nach dem Sturm von Trump-Anhänger*innen auf das Kapitol in der vergangenen Woche wollen die US-Demokrat*innen noch am Mittwoch ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einleiten. Dessen Zeit im Weißen Haus endet in genau einer Woche mit der Amtseinführung seines Nachfolgers, des gewählten Präsidenten Joe Biden. Dennoch wäre ein Amtsenthebungsverfahren, sofern es erfolgreich verläuft, mehr als reine Symbolpolitik. Trump könnte dadurch zahlreiche Privilegien verlieren, die ehemaligen US-Präsidenten üblicherweise nach dem Ende ihrer Amtszeit zustehen.

Was werfen die Demokrat*innen Trump vor?

Der Vorwurf lautet „Anstiftung zum Aufruhr“. In einer Rede vor zehntausenden Menschen hatte Trump seine Anhänger*innen ermuntert, zum Kapitol zu marschieren, wo die Wahl von Joe Biden bestätigt werden sollte. Viele folgten dieser Aufforderung. Zudem hatte Trump im Nachgang der Präsidentschaftswahl beispielsweise auf den Innenminister von Georgia Druck ausgeübt, um das Wahlergebnis in diesem Bundesstaat zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Wie läuft ein Amtsenthebungsverfahren ab?

In Gang setzen kann das Verfahren nur das Repräsentantenhaus. Dort verfügen die Demokraten über eine Mehrheit. Um Anklage gegen den Präsidenten zu erheben, reicht ein Beschluss, der mit der absoluten Mehrheit der Abgeordneten gefasst werden muss. Darin müssen die Anklagepunkte und eine Begründung enthalten sein. Mit dem Beschluss ist der Präsident formal angeklagt. Im zweiten Schritt prüft der Senat, ob die Anklage Bestand hat. Nur wenn am Ende zwei Drittel der Senator*innen zustimmen, ist Trump verurteilt und seines Amtes enthoben.

Es wäre bereits das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Wie lief das erste ab?

Trump wäre der erste US-Präsident, gegen den ein zweites Amtsenthebungsverfahren eingeleitet würde. Bereits im Dezember 2019 hatten die demokratischen Kongressabgeordneten dafür gestimmt, ein Impeachment-Verfahren gegen Trump im Senat abzuhalten. Grundlage damals war ein Telefongespräch des US-Präsidenten mit seinem ukrainischen Amtskollegen, in dem Trump darum bat, die Ukraine solle prüfen, ob rechtlich gegen den Sohn von Joe Biden vorgegangen werden könnte. Das Verfahren scheiterte letztlich, da den Demokrat*innen die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat fehlte.

Warum sind die Chancen für ein erfolgreiches Verfahren diesmal höher?

Zunehmend mehr Republikaner*innen signalisieren ihre Zustimmung, darunter beispielsweise auch Liz Cheney, Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney. Sie gehört zu den einflussreichsten Abgeordneten der Republikaner*innen im Repräsentantenhaus. Wie der Fernsehsender CNN unter Berufung auf republikanische Quellen berichtete, könnten am Ende bis zu 20 Abgeordnete der Partei mitziehen. Unklar ist jedoch, wie die Chancen stehen, im Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit für Trumps Amtsenthebung zu erreichen. Zwar haben sich bereits mehrere republikanische Senator*innen offen gegen Trump gestellt, aber noch keine Zustimmung zum Impeachment erkennen lassen.

Wie lange dauert der gesamte Prozess?

Das ist zurzeit noch nicht abzusehen. Sicher ist nur, dass das Verfahren nicht vor Bidens Amtseinführung am 20. Januar abgeschlossen sein wird. Es könnte sich über mehrere Monate hinziehen. Zudem gehen die Meinungen von Rechtsexpert*innen auseinander, ob die US-Verfassung ein solches Verfahren überhaupt zulässt, wenn der Angeklagte nicht mehr als Präsident amtiert.

Was könnte Trump drohen?

Ein zweites Amtsenthebungsverfahren ist mehr als ein symbolischer Akt. Sollte der Senat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Verurteilung stimmen, könnte die Demokrat*innen dort anschließend mit einfacher Mehrheit beschließen, Trump künftig für keine höheren Regierungsämter mehr zuzulassen. Somit wäre auch eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ausgeschlossen. Darüber hinaus könnte Trump eine Reihe von Privilegien verlieren, die ehemalige US-Präsidenten in der Regel genießen. Dazu zählen Personenschutz, die Übernahme von Reisekosten und eine lebenslange Pension in Höhe von 219.200 US-Dollar pro Jahr.