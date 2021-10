Ampel-Koalitionsverhandlung: Das sind die Verhandlungsgruppen der SPD

22 Gruppen, rund 100 Mitglieder, aus der Breite der gesamten Partei: Die SPD hat bekannt gegeben, welche Personen in die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP gehen werden. Neben Bundestagsabgeordneten gehören den Verhandlungsruppen auch Bundes- und Landesminister*innen an sowie Spitzenpolitiker*innen der SPD aus den Ländern an. Die Verhandlungsteams sind auch in Oberthemen strukturiert, in jeder Gruppe entsenden die anderen Parteien ebenfalls Verhandlungspartner*innen, für jede SPD-Gruppe gibt es auch eine*n Sprecher*in.

Die Gruppen in der Übersicht:

Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen

1. Moderner Staat und Demokratie

Thomas Kutschaty

Verena Hubertz

Dirk Wiese

Marianne Schieder

2. Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur

Jens Zimmermann

Falko Mohrs

Jan Pörksen

Elvan Korkmaz-Emre

3. Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung

Thomas Losse-Müller

Manja Schüle

Wiebke Esdar

Michael Müller

4. Wirtschaft

Carsten Schneider

Peter Tschentscher

Sabine Poschmann

Bernd Westphal

Johann Saathoff

Gabriele Katzmarek

Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft

5. Umwelt- und Naturschutz

Rita Schwarzelühr-Sutter

Florian von Brunn

Carsten Träger

Isabel Mackensen

6. Landwirtschaft und Ernährung

Till Backhaus

Susanne Mittag

Olaf Lies

Franziska Kersten

7. Mobilität

Anke Rehlinger

Dorothee Martin

Andreas Bovenschulte

Sören Bartol

8. Klima, Energie, Transformation

Matthias Miersch

Stephan Weil

Svenja Schulze

Dietmar Woidke

Delara Burkhardt

Kathrin Michel

Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt

9. Sozialstaat, Grundsicherung, Rente

Dagmar Schmidt

Melanie Leonhard

Martin Rosemann

Martin Dulig

Katja Mast

Rasha Nasr

10. Arbeit

Hubertus Heil

Alexander Schweitzer

Yasmin Fahimi

Jessica Rosenthal

11. Bauen und Wohnen

Kevin Kühnert

Dorothee Stapelfeldt

Bernhard Daldrup

Claudia Tausend

12. Gesundheit und Pflege

Katja Pähle

Ronja Endres

Karl Lauterbach

Daniela Behrens

Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang

13. Bildung und Chancen für alle

Andreas Stoch

Ties Rabe

Stefanie Hubig

Oliver Kaczmarek

14. Kinder, Familie, Senioren und Jugend

Serpil Midyatli

Sönke Rix

Antje Draheim

Stefan Schwartze

Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie

15. Kultur- und Medienpolitik

Carsten Brosda

Heike Raab

Michelle Müntefering

Bettina Martin

16. Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport

Christine Lambrecht

Katarina Barley

Thomas Hitschler

Georg Maier

Mahmut Özdemir

Johannes Fechner

17. Gleichstellung, Vielfalt

Petra Köpping

Leni Breymaier

Karamba Diaby

Kaweh Mansoori

18. Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land

Frank Junge

Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Sören Link

Elisabeth Kaiser

Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt

19. Flucht, Migration, Integration

Boris Pistorius

Frank Schwabe

Nancy Faeser

Aydan Özoguz

20. Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte

Heiko Maas

Siemtje Möller

Dietmar Nietan

Bärbel Kofler

Gabriela Heinrich

Nils Schmid

21. Europa

Udo Bullmann

Jens Geier

Michael Roth

Gaby Bischoff

Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen

22. Finanzen und Haushalt

Doris Ahnen

Sarah Ryglewski

Achim Post

Michael Schrodi

Dennis Rohde

Cansel Kiziltepe