Warum in Ahnatal der Bürgermeister per Los bestimmt wurde

So etwas gibt es selten: Nach der Stichwahl in der Gemeinde Ahnatal am vergangenen Sonntag waren auf die beiden Kontrahenten jeweils genau 2.106 Stimmen entfallen. Ein einziges Votum konnte nun also den Ausschlag geben, ob SPD-Kandidat Stephan Hänes neuer Bürgermeister werden würde, oder ob Michael Aufenanger (CDU) im Amt bleibt. Und diese Extra-Stimme gab niemand der 8.000 Einwohner*innen ab, sondern die Glücksgöttin Fortuna.

Denn die Entscheidung fiel im Losverfahren – so sieht es die hessische Gemeindeordnung für solche Fälle vor. Nach Medienberichten wurden dafür sogar eigens Loskugeln im Internet bestellt. Die trafen erst kurz vor der Auslosung ein, was die Spannung am Dienstagabend noch erhöhte. Schließlich lagen die Kugeln dann doch für das große Finale bereit: in einem schlichten Eimer, der mit einem Tuch abgedeckt war, in dessen Mitte sich ein Loch befand. Hier griff Wahlleiter Dieter Semdner mit weißen Handschuhen hinein. Er holte eine der beiden durchsichtigen Kugeln heraus und faltete den darin liegenden Zettel auseinander. Darauf stand: „Hänes“.

Der Unterlegene gratuliert

„Heute ging es um Glück“, schrieb der Sieger später auf Facebook. „Wichtig ist es, dass wir wieder zu einer Gemeinschaft werden. Der Wahlkrimi ist zu Ende.“ Er sei überwältigt von den vielen Glückwünschen.

Der unterlegene Kandidat Michael Aufenanger gratulierte dem Gewinner: „Das Los hat jetzt die Bürgermeisterwahl in Ahnatal bestimmt und Stephan Hänes hat das Losglück für sich entschieden. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch.“ Der bisherige Bürgermeister fügte hinzu: „Wir alle sollten dieses Wahlergebnis akzeptieren und positiv für die Gemeinde Ahnatal arbeiten. Dazu gehört natürlich dem neuen Bürgermeister eine faire Chance zu geben, ihn zu gegebener Zeit aber auch an seine Wahlversprechen zu erinnern.“

Los-Entscheid war eine Premiere

Die SPD in Ahnatal hatte zuvor kritisiert, dass unter dem bisherigen Bürgermeister manche Projekte zu lange liegengeblieben seien. Zum Beispiel die Erweiterung eines Kindergartens, die Planungen für ein Bürgerzentrum oder die Sanierung von Straßen. Hänes selbst hatte auch versprochen, Vereine und Ehrenamt zu fördern und die Angebote für Senior*innen auszubauen.

Übrigens: Bisher ist die Los-Regel in der Hessischen Gemeindeordnung offenbar noch nie angewendet worden. Zumindest erklärte ein Sprecher des Innenministeriums laut hessenschau.de, dass dort kein Fall bekannt sei, in dem eine Bürgermeisterdirektwahl per Losentscheid bestimmt wurde.

Der Text erschien zuerst auf demo-online.de.