Absagen und Quarantäne: Wie Corona die SPD trifft

Montag, 16. März

Auch wenn die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen erst am 13. September stattfinden – Einfluss hat die Corona-Pandemie auf sie schon jetzt. So müssen zahlreiche Wahlveranstaltungen verschoben werden, bei denen die Kandidat*innen für Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage aufgestellt werden sollten. Die für den 21. März in Düsseldorf geplante Vertreter*innenversammlung etwa fällt voerst aus. „Diese Wahl wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, sagt der Vorsitzende des Stadtverbands, Andreas Rimkus.

Samstag, 14. März

Eigentlich sollten am Montag die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen nach der Hamburger Bürgerschaftswahl beginnen, doch wegen Corona werden sie um zwei Wochen verschoben. "Wir müssen jetzt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung des Corona-Virus einzuschränken", teilt die Vorsitzende der Hamburger SPD Melanie Leonhard mit. Viele der Verhandlungsteilnehmer seien stark in die Bewältigung der Herausforderungen eingebunden. "Daher haben wir uns darauf verständigt, den Start der Koalitionsverhandlungen zu verschieben."

Freitag, 13. März

Die SPD Rheinland-Pfalz "empfiehlt dringlich, alle SPD-Parteiveranstaltungen in Rheinland-Pfalz bis zum Ende der Osterferien (20. April 2020) abzusagen". Die Empfehlung gilt auch für die geplanten Wahlkreiskonferenzen zur Aufsstellung von Kandidat*inne für die Landstagswahl im kommenden Jahr. "Wir als Partei haben eine besondere Verantwortung, alles Mögliche dafür zu tun, die Infektionen mit dem Covid-19 Virus zu verlangsamen. Dieser besonderen Verantwortung kommen wir mit der heutigen getroffenen Empfehlung nach", teilen Parteichef Roger Lewentz und Generalsekretär Daniel Stich mit.

Auch die bayerische SPD sagt alle Veranstaltung für die kommenden Wochen ab, darunter auch den Landesparteitag, der eigentlich am 25. und 26. April stattfinden sollte. Geplante Aktionen für die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag werden weitgehend abgesagt.

Die SPD Berlin greift zu noch drastischeren Maßnahmen. Alle Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen und Sitzungen werden abgesagt. Die Parteizentrale und alle Bürger*innenbüros in den Bezirken werden für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch der Landesparteitag, der am 16. Mai neue Landesvorsitzende wählen sollte, wird verschoben.

❗️ Wir lassen unser Parteileben ruhen: Alle Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen und Sitzungen der Berliner #SPD werden abgesagt! Das Kurt-Schumacher-Haus ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Ansonsten bleiben wir erreichbar! #CoronaVirusDE #flatteningthecurve — SPD Berlin (@spdberlin) March 13, 2020

Am frühen Nachmittag wird beschlossen: Die vorwärts-Redaktion wird ab der kommenden Woche im Homeoffice arbeiten.

So, in Sinne von #flatteningthecurve gehen wir ab heute auch ins Homeoffice. Von da berichten wir natürlich weiter und bleiben erreichbar. Bleibt gesund! #CoronaVirusDE pic.twitter.com/UfK5uXm7DP — vorwärts Verlag (@vorwaerts) March 13, 2020

Donnerstag, 12. März

Eigentlich wollte die SPD Schleswig-Holstein auf ihrem außerordentlichen Landesparteitag am 21. März über "Arbeit im 21. Jahrhundert" beraten, doch nun wird er abgesagt. "Wir wollen damit einen Beitrag leisten, die Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen und einzudämmen", teilt der Landesvorstand mit. Er selbst und der Landesparteirat wollen nun über das Thema beraten. "An diesen Veranstaltungen nehmen aber deutlich weniger Personen teil und wir können den Risikohinweisen sowie den Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Instituts besser gerecht werden", heißt es zur Begründung.

Mittwoch, 11. März

Die Corona-Pandemie erreicht die SPD. Die Genoss*innen im Saarland sagen zwei für die kommenden Tage geplanten Parteiveranstaltungen ab – die Landeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), die am 14. März tagen wollte, sowie die der SPDqueer am 17. März.

Nachdem ein Mitarbeiter aus dem Bundesjustizministerium positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, der an einer Sitzung der Arbeitsgruppe Recht der SPD-Bundestagsfraktion teilgenommen hatten, gehen einige SPD-Abgeordnete und Mitarbeiter*innen in häusliche Quarantäne, unter ihnen Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, die stellvertretetende Fraktionsvorsitzende Eva Högl und der rechtspolitische Sprecher Johannes Fechner.