Abi-Prüfungen: SPD-Minister*innen gegen Absage

Für viel Wirbel hat zu Wochenbeginn ein Vorschlag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gesorgt. „Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen“, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Stattdessen sollten bisher erbrachte Leistungen ersatzweise anerkannt werden. Ein Vorschlag, der in der Politik wenig Zustimmung findet. Als eine der ersten äußerte sich die brandenburgische SPD-Bildungsministerin und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Britta Ernst ablehnend.

SPD-Kultusminister*innen plädieren für fairen Abschluss

Mehrere ihrer sozialdemokratischen Ressortkolleg*innen aus anderen Bundesländern äußerten sich auf Nachfrage des „vorwärts“ ähnlich ablehnend. Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagt zum Vorschlag der GEW-Vorsitzenden: „Unsere Berliner Abiturientinnen und Abiturienten haben jetzt noch eine Woche zusätzliche Lernzeit zu Hause, danach greifen bei den Abiturprüfungen weitere Anpassungen und Erleichterungen, die wir alle bereits beschlossen haben.“ Diese beinhalteten unter anderem mehr Zeit für die Prüfungen, mehr Lernzeit und zusätzliches Wiederholungs- und Rücktrittsrecht. Daher ist Scheeres der Meinung: „Es wäre nicht richtig, diese Abiturprüfungen abzusagen. Junge Menschen wollen ein Abitur, das in ganz Deutschland und im Ausland anerkannt wird.“

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hält grundsätzlich jede Überlegung und jeden Vorschlag, „wie wir vor allem Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen unter Pandemiebedingungen zu einem guten und fairen Abschluss führen können“ für gut. Allerdings schränkt er ein: „Immer wieder mit derselben Idee zu kommen, sorgt allerdings für Unruhe und Verunsicherung. Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten sollten gerade jetzt unterstützt und gestärkt werden. Sie können und werden die Abiturprüfungen meistern.“

Lände​​​r​​übergreifend sei man sich innerhalb der Kultusministerkonferenz einig, dass junge Menschen ein Recht auf einen fairen und anerkannten Abschluss mit entsprechenden Prüfungen besäßen. Abschlussjahrgänge mit Corona-Makel müssten vermieden werden. „Das haben wir erfolgreich bereits im vergangenen Jahr umgesetzt und darauf haben wir auch jetzt die Abiprüfungen 2021 entsprechend vorbereitet“, bekräftigt Tonne. Unter anderem sollen Rahmenhygienepläne, Abstandsregeln und Testungen für sichere Bedingungen sorgen. Deswegen meint der Minister: „Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es keinen Anlass, die Abiturprüfungen auszusetzen.“

Absage an Ausfall oder Notabitur

Auch Bettina Martin, SPD-Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern, erteilt dem Vorschlag eine deutliche Absage: „Ein solches 'Notabitur' wäre zum Nachteil der Schülerinnen und Schüler. Wir sollten jetzt dafür sorgen, dass die Abiturienten sich bestmöglich auf ihre Prüfungen vorbereiten können und sie nicht mit solch einer am Ostermontag losgetretenen Diskussion unnötig verunsichern. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten stecken mitten in den Prüfungsvorbereitungen. Sie hatten ihren letzten Schultag bereits vor den Osterferien. Nun folgen nur noch individuelle Konsultationen mit den Lehrkräften zur gezielten Vorbereitung, dann werden ab dem 23. April die Prüfungen unter strengen Hygienevorschriften und dem Einsatz von Selbsttests beginnen. Das wird höchst verantwortungsvoll und engagiert in den Schulen vorbereitet.“

Der Start der Prüfungen sei bereits um zehn Tage verschoben worden, um den Schüler*innen mehr Vorbereitungszeit zur Verfügung zu stellen. „Vor allem aber hatten die Abschlussklassen in Mecklenburg-Vorpommern anders als die anderen Jahrgänge durchgehend Unterricht in Präsenz“, sagt Martin und zeigt sich auch aufgrund der Erfahrungen im vergangenen Schuljahr zuversichtlich, was den reibungslosen Ablauf der Abiturprüfungen angeht: „Bereits im vergangenen Jahr konnten die Abiturprüfungen unter strengen Hygienevorschriften erfolgreich durchgeführt werden, und die Jugendlichen konnten anschließend trotz Corona mit einem hochwertigen und deutschlandweit anerkannten Abitur in ihre Zukunft starten.“

Ebenfalls hat Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) den Vorschlag der GEW abgelehnt. Rabe kritisiert: „Dieser Vorschlag ist nicht zu Ende gedacht: Ohne ordentliche Abiturprüfungen müssen die Schülerinnen und Schüler bei Bewerbungen und Karriere jahrelang Nachteile befürchten, auch die rechtlichen Folgen sind schwer zu übersehen. Es ist verantwortungslos, wenige Wochen vor den entscheidenden Abitur-Klausuren ohne jede Not Hunderttausende junger Menschen in neue Ungewissheit und die Schulen in neue chaotische Diskussionen zu stürzen."

Auch in der Hansestadt gebe es umfassende Schutzmaßnahmen für die Abiturprüfungen, wie Senator Rabe ankündigt. Dazu gehört, dass alle Schüler*innen vor jeder Prüfung einen Corona-Schnelltest machen. „Es gibt keinen vernünftigen Grund, jetzt die Prüfungen abzusagen“, ist der SPD-Politiker daher überzeugt.