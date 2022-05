9-Euro-Ticket: „Eine Riesenherausforderung für alle Beteiligten“

Ab dem 1. Juni soll das 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen deutschlandweit gelten. Überwiegt bei Ihnen die Vorfreude oder eher die Sorge, dass es zu einer Überlastung kommen könnte?

Die Freude ist schon deutlich größer. Das 9-Euro-Ticket ist ein tolles Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, den ÖPNV zu nutzen. Wir erhoffen uns davon schon, dass der eine oder andere, der bisher nicht mit Bus oder Bahn fährt, auf diese Weise auf den Geschmack kommt und dauerhaft vom Auto umsteigt. Ich verkenne aber auch nicht die Probleme, die das Ticket mit sich bringt. Auf beliebten Strecken wird es sicher volle Züge geben, gerade zur Urlaubszeit. Das wird eine Riesenherausforderung für alle Beteiligten.

© imago images/Christian Spicker

Was kann bis zum 1. Juni noch getan werden, um das Schlimmste zu verhindern?

Natürlich wäre es gut, wenn die Bahn mehr oder längere Züge auf den stark befahrenen Strecken einsetzen würde. Das wird aber nicht funktionieren, weil weder die Wagen vorhanden sind, noch das notwendige Personal. Die fehlende Ausstattung ist ja ein Grundproblem des ÖPNV. Ich gehe aber schon davon aus, dass die Verkehrsunternehmen mehr Personal einsetzen werden, indem etwa Sonderschichten geschoben werden. Das dürfte einiges an Druck rausnehmen. Da erwarte ich übrigens, dass sich der Bund an seine Zusage hält, die Mehrkosten eins zu eins zu übernehmen.

Das müsste dann wohl die Verkehrsministerkonferenz am Mittwoch entscheiden.

Genau. Nach der Entscheidung am 24. März, dass es das Ticket geben soll, habe ich viele Gespräche mit Vertretern der Länder geführt. Und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie die harten Fakten – Wo gilt das Ticket? Für wen gilt es? – sehr schnell untereinander geklärt haben. Jetzt muss die Finanzierung noch geregelt werden, damit die Verkehrsverbünde mit einem guten Gewissen am 1. Juni das Angebot starten können.

Das 9-Euro-Ticket ist Teil des Entlastungspaket der Bundesregierung für die gestiegenen Energiepreise. Wie groß ist die Entlastung für die einzelnen Bürger*innen?

Man muss das Ticket parallel zu Senkung der Energiesteuer sehen, die ja ebenfalls Teil des Entlastungspakets ist. Hierdurch werden besonders Pendler unterstützt, die auf ihr Auto für den Weg zur Arbeit angewiesen sind. Aber natürlich wird jeder Autofahrer beim Spritpreis entlastet. Das 9-Euro-Ticket soll dafür sorgen, dass es diese Entlastung eins zu eins auch für Nutzer des ÖPNV gibt, natürlich auch für Bestandskunden. Alles andere wäre nicht gerecht. Ein zweiter Effekt ist der bereits erwähnte: dass es Menschen die Möglichkeit geben soll, beim ÖPNV auf den Geschmack zu kommen und das Auto stehen zu lassen.

Die SPD setzt sich schon länger für ein 365-Euro-Ticket ein, mit dem Busse und Bahnen für einen Euro am Tag genutzt werden können. Könnte das 9-Euro-Ticket der Einstieg darin sein?

Ich persönlich sehe das 365-Euro-Ticket sehr kritisch. Zwar finde ich es richtig, Menschen davon zu überzeugen, mit Bus und Bahn zu fahren, aber bevor wir mehr Menschen in den ÖPNV bringen, muss er auskömmlich finanziert sein. Wir schieben schon jetzt zwischen 1,5 und zwei Milliarden Defizit bei der Finanzierung vor uns her. Der ÖPNV muss ausgebaut werden. Er muss öfter fahren und länger. Das lässt sich weder über Ticket-Preise, noch über Zuschüsse der Städte und Landkreise auffangen. Der Bus- und Bahn-Verkehr muss so attraktiv sein, dass ihn die Menschen gerne nutzen.