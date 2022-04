„9 für 90“ im Nahverkehr: Wann das Ticket gilt, wer es nutzen kann

Wann soll das Ticket gültig sein?

SPD, Grüne und FDP haben sich darauf verständigt, dass das Ticket drei Monate lang erhältlich sein soll, und zwar ab dem 1. Juni. Im Juni, Juli und August könnten Fahrgäste so für jeweils 9 Euro pro Monat Busse und Bahnen im Nahverkehr benutzen.

Wo ist das Ticket gültig?

Das Ticket gilt nur im Nahverkehr, allerdings im gesamten Bundesgebiet. Inhaber*innen können also Busse des Nahverkehrs ebenso nutzen wie Züge bis hin zum Regionalexpress. Wer genug Zeit mitbringt, könnte so auch eine Fernreise mit dem 9-für-90-Ticket machen.

Wo wird das Ticket erhältlich sein?

Die 9-für-90-Tickets geben die jeweiligen Verkehrsunternehmen aus. Sie sollen dort am Schalter ebenso erhältlich sein wie im Internet und der Navigator-App der Deutschen Bahn.

Muss ich meine Jahreskarte kündigen, um in den Genuss des vergünstigten Tickets zu kommen?

Nein. Das Angebot gilt für Neu- ebenso wie für Bestandkunden. Die Verkehrsverbünde arbeiten an einer Lösung, bei der Inhaber*innen von Jahreskarten oder Abos das für die drei Monate zu viel gezahlte Geld erstattet bekommen.

Woran hakt es noch?

Wie so oft am Geld. Die geplanten Kosten von 2,5 Milliarden Euro will der Bund übernehmen. Wie und wann das Geld gezahlt wird, darüber konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Zudem muss das Geld noch per Gesetz bewilligt werden – von Bundestag und Bundesrat.