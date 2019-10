8000 Kilometer, 500 Fragen, 23 Stationen – Das war die #unsereSPD-Tour

876 Kilometer Luftlinie ist der nördlichste Punkt Deutschlands vom südlichsten entfernt. Mehr als neunmal haben die Kandidierenden für den SPD-Vorsitz diese Entfernung in den vergangenen sechs Wochen zurückgelegt. 8073 Kilometer sind sie zwischen dem Start der #meineSPD-Vorstellungstour am 4. September in Saarbrücken und der letzten von 23 Stationen am Samstag in München gefahren – die meisten davon mit der Bahn.

20.000 Teilnehmer bei 23 Veranstaltungen

Jedes Mal haben sie den Zuhörern rund drei Stunden Rede und Antwort gestanden, insgesamt also knapp 70 Stunden. Rund 20.000 Genossinnen und Genossen wollten wissen, wie sich die – zuletzt – sieben Teams die Zukunft der SPD und Deutschlands vorstellen. Die meisten, 1500, kamen nach Duisburg. Die geringste Besucherzahl gab es mit 180 in Bernburg. Allerdings hat die SPD in Sachsen-Anhalt mit 3400 Mitgliedern auch nur einen Bruchteil von denen in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 500 Fragen wurden den Kandidierenden dabei gestellt.

Insgesamt war das Interesse an den Vorstellungsrunden deutlich größer als zunächst erwartet. Bei sechs Veranstaltungen – in München, Potsdam, Hessen-Nord, Saarbrücken, Dresden und Braunschweig – musste wegen der hohen Anmeldezahlen der Ort gewechselt oder erweitert werden. In Berlin wurde die Vorstellungsrunde aus dem Willy-Brandt-Haus in die Kreisbüros übertragen, die Public Viewings anboten. Rund 270.000 Zuschauer sahen sich die 23 Veranstaltungen in den angebotenenn Livestreams an. „Wir haben gezeigt, wie lebendig die Partei ist“, freut sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil über die Resonanz. „Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Weg gehen.“

180.000 Registrierungen für Online-Abstimmung

Nach der Vorstellungstour beginnt am Montag um acht die Abstimmung über den SPD-Vorsitz. Neben den Briefwählern haben sich mehr als 180.000 Genossinnen und Genossen für die Online-Abstimmung registriert. Sie erhalten am Montagmorgen einen Link, unter dem sie bis zum 25. Oktober abstimmen können. 6100 Online-Abstimmende sind zwischen 80 und 90 Jahre alt, 257 sogar älter.