65.000 in Chemnitz: Das Netz feiert #wirsindmehr

An diesem Abend waren es wirklich mehr, viel mehr. Rund 65.000 Menschen haben am Montagabend gemeinsam in Chemnitz ein Zeichen gegen rechte Gewalt gesetzt. Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z und die Rapper Marteria und Casper haben gratis ein Konzert gespielt. Die Besucher waren aus ganz Deutschland angereist.

Auch viele Sozialdemokraten hatten sich auf den Weg nach Chemnitz gemacht. Auf ihren Social-Media-Profilen teilten sie Eindrücke von vor Ort und erklärten, warum es wichtig ist für die Demokratie und gegen Rassismus, Faschismus und Fremdenhass einzustehen und dafür auch mal auf die Straße zu gehen.

Der stellvertretende sächsische Ministerpräsident und Ost-Beauftragte der SPD Martin Dulig dankte der Chemnitzer Band Kraftklub. Sie hatte die Idee zu dem Konzert gehabt und ihre Kollegen eingeladen.

Die Juso-Hochschulgruppen wandten sich an die Zentausenden, die aus dem gesamten Bundesgebiet in die drittgrößte sächsische Stadt gekommen waren.

Danke an alle, die sich am Wochenende gegen den rechten Mob gestellt haben und heute in Chemnitz ein Zeichen für Vielfalt und gegen Hass setzen! #c0309 #wirsindmehr #chemnitz0309 pic.twitter.com/iBFQRYvO0s — Juso-Hochschulgruppen (@jusohsgn) 3. September 2018

Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer fühlte sich gar an seine Jugend erinnert.

„Bis zum bitteren Ende“ war meine erste Platte der Hosen. Vinyl natürlich. Danach waren sie ein paar Jahre musikalisch sehr wichtig für mich. Schon lange her. Aber Respekt für #Campino und die Band für #Haltung und #Klarheit wird nicht vergehen. #wirdsindmehr — Alexander Schweitzer (@Alex_Schweitzer) 3. September 2018

Der Berliner Sozialdemokrat Henning Tillmann erinnerte an das historische Erbe der SPD.

Gut, dass viele SozialdemokratInnen heute dabei sind. Viele GenossInnen wurden von Nazis verfolgt und getötet. Rechtsradikale dürfen nie wieder etwas in diesem Land zu sagen haben. #WirSindMehr https://t.co/oczzYu8emO — Henning Tillmann (@henningtillmann) 3. September 2018

Auch in einigen anderen Städten versammelten sich Menschen, demonstrierten und hielten Mahnwachen, um ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen.

Per Facebook bedankte sich auch der frühere Parteivorsitzende Sigmar Gabriel bei allen, die in Chemnitz dabei waren.

Den Musikern, die gespielt hatten, war es wichtig, nicht nur mit ihrer Musik ein Zeichen zu setzen, sondern auch in Statements Stellung zu beziehen. Sie äußerten sich ebenfalls auf ihren Social Media Kanälen und bei einer Pressekonferenz: