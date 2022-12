49-Euro-Ticket: Ab wann es gilt und wo es zu kaufen ist

Am Ende mussten es die Ministerpräsident*innen richten. Eigentlich hatten sich der Bund und die Länder schon Anfang November auf die die Finanzierung einer bundesweit gültigen Monatskarte für den Nahverkehr zum Preis von 49 Euro verständigt. Die veranschlagten Kosten von drei Milliarden Euro wollten beide jeweils zur Hälfte tragen. Dann aber meldeten sich die Verkehrsunternehmen zu Wort wegen möglicherweise höherer Kosten durch die steigenden Energiepreise.

Seit der Ministerpräsident*innenkonferenz am Donnerstag ist nun klar: Egal, wie hoch die Kosten für das 49-Euro-Ticket, auch „Deutschlandticket“ genannt, am Ende sind, getragen werden sie jeweils zur Hälfte vom Bund und den Ländern. „Die abschließende Einigung zwischen Bund und Ländern zur Finanzierung des Deutschlandtickets ist absolut zu begrüßen“, sagt deshalb der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und Lokführer Detlef Müller. Wann aber kommt das Ticket? Und wie ist es zu bekommen?

Kommt das 49-Euro-Ticket zum 1. Januar 2023?

Nein. Das war zwar das Ziel, als nach dem Sommer das 9-Euro-Ticket auslief, doch geriet der Zeitplan spätestens durch den Streit zwischen Bund und Ländern über die Übernahme der Kosten gehörig durcheinander. Auch wenn hier nun „alle Hürden beseitigt“ sind, wie Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag sagte, muss in den Verkehrsverbünden noch sehr viel Vorbereitungsarbeit geleistet werden, ehe das Ticket in Kraft treten kann. „Dabei sind zwar noch viele komplexe Fragen sorgfältig zu klären, aber die Bürgerinnen und Bürger warten und freuen sich zurecht auf ein günstiges deutschlandweit gültiges Nahverkehrsticket“, sagt SPD-Verkehrsexperte Detlef Müller. „Alle Beteiligten müssen daher dafür sorgen, dass man das Deutschlandticket schnell umsetzt und zum Erfolg führt.“

Wann könnte das 49-Euro-Ticket in Kraft treten?

Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Von „schnell und zügig“ sprach am Donnerstag Olaf Scholz. Die Verkehrsunternehmen haben den 1. Mai als möglichen Starttermin genannt. Von diesem Tag ging am Donnerstag auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey aus. Ihr Amtskollege, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, sagte, das Ticket solle „sehr schnell bis zum Ende des ersten Quartals“ 2023 kommen und dürfe „kein Sommerthema“ werden.

Wo wird das 49-Euro-Ticket gültig sein?

Genauso wie sein Vorgänger das 9-Euro-Ticket wird das 49-Euro-Ticket bundesweit in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs (also bis einschließlich dem Regionalexpress) gültig sein. Wer in Bayern wohnt, kommt mit etwas Geduld also auch bis nach Sylt.

Wo wird das 49-Euro-Ticket erhältlich sein?

Anders als das 9-Euro-Ticket soll es nur in einem Abo-Modell angeboten werden. Dieses Abo kann entweder per App oder im Internet sowie an Schaltern und – wenn das technisch möglich ist – Automaten abgeschlossen werden können. Eine Kündigung ist monatlich möglich. Wer bereits ein Abo in einem Verkehrsverbund hat, wird automatisch „umgestellt“.

Wird der Preis konstant bei 49 Euro bleiben?

Vermutlich nicht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat bereits angekündigt, dass der Preis des Tickets „dynamisch“ sein soll. So soll er automatisch an die Inflation angepasst werden. Im kommenden Jahr soll das Ticket aber durchgängig 49 Euro kosten.

Und was, wenn gar kein Bus oder gar keine Bahn fährt?

Dem Vorwurf, dem schon das 9-Euro-Ticket ausgesetzt war, muss sich auch sein Nachfolger stellen: dass nur Menschen in Städten und Ballungszentren davon profitieren würden. Ein Grund für die langsame Einigung bei der Finanzierung war jedoch, dass diese nicht zu Lasten des Streckennetzes gehen sollte. Im Haushalt für das kommende Jahr ist zudem eine Milliarde Euro mehr für den Ausbau des Schienenverkehrs vorgesehen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll bis 2030 die Anzahl der Passagier*innen im Personenverkehr verdoppelt werden.