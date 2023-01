49-Euro-Ticket ab 1. Mai: Wo es gilt und wo es zu kaufen ist

Am Ende mussten es die Ministerpräsident*innen richten. Eigentlich hatten sich der Bund und die Länder schon Anfang November auf die die Finanzierung einer bundesweit gültigen Monatskarte für den Nahverkehr zum Preis von 49 Euro verständigt. Die veranschlagten Kosten von drei Milliarden Euro wollten beide jeweils zur Hälfte tragen. Dann aber meldeten sich die Verkehrsunternehmen zu Wort wegen möglicherweise höherer Kosten durch die steigenden Energiepreise.

Seit der Ministerpräsident*innenkonferenz im Dezember klar: Egal, wie hoch die Kosten für das 49-Euro-Ticket, auch „Deutschlandticket“ genannt, am Ende sind, getragen werden sie jeweils zur Hälfte vom Bund und den Ländern. Bereits in der kommenden Woche will das Bundeskabinett den entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der Bundestag ihn im Anschluss beraten. Wann aber kommt das Ticket? Und wie ist es zu bekommen?

Wann soll das 49-Euro-Ticket in Kraft treten?

Von den Verkehrsunternehmen war er schon länger als möglicher Starttermin genannt worden. Nun ist es offiziell: Das 49-Euro-Ticket wird am 1. Mai in Kraft treten. Das bestätigte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Oliver Krischer nach einerm Treffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe am Freitag.

Wo wird das 49-Euro-Ticket gültig sein?

Genauso wie sein Vorgänger das 9-Euro-Ticket wird das 49-Euro-Ticket bundesweit in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs (also bis einschließlich dem Regionalexpress) gültig sein. Wer in Bayern wohnt, kommt mit etwas Geduld also auch bis nach Sylt.

Wo wird das 49-Euro-Ticket erhältlich sein?

Anders als das 9-Euro-Ticket soll es nur in einem Abo-Modell angeboten werden. Dieses Abo kann entweder per App oder im Internet sowie an Schaltern und – wenn das technisch möglich ist – Automaten abgeschlossen werden können. Eine Kündigung ist monatlich möglich. Wer bereits ein Abo in einem Verkehrsverbund hat, wird automatisch „umgestellt“. Verkaufsstart soll der 3. April sein.

Wird der Preis konstant bei 49 Euro bleiben?

Vermutlich nicht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat bereits angekündigt, dass der Preis des Tickets „dynamisch“ sein soll. So soll er automatisch an die Inflation angepasst werden. Im kommenden Jahr soll das Ticket aber durchgängig 49 Euro kosten.

Und was, wenn gar kein Bus oder gar keine Bahn fährt?

Dem Vorwurf, dem schon das 9-Euro-Ticket ausgesetzt war, muss sich auch sein Nachfolger stellen: dass nur Menschen in Städten und Ballungszentren davon profitieren würden. Ein Grund für die langsame Einigung bei der Finanzierung war jedoch, dass diese nicht zu Lasten des Streckennetzes gehen sollte. Im Haushalt für das kommende Jahr ist zudem eine Milliarde Euro mehr für den Ausbau des Schienenverkehrs vorgesehen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll bis 2030 die Anzahl der Passagier*innen im Personenverkehr verdoppelt werden.