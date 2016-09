Trotz Wahlerfolg der AfD – kein Geld für die Jugend

Nach dem Schrecken der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September 2016 blieb wenigstens eine gute Nachricht: Die junge Generation war gegen die Rechtspopulisten einigermaßen immun. Unter den 18-29jährigen Wählern schnitt die AfD unterdurchschnittlich ab.

Es waren also nicht die Jungen, die mehrheitlich rechts wählten – sondern vor allem die mittelalten Männer aus der Unterschicht, wie bereits bei anderen Wahlen zuvor. In Mecklenburg-Vorpommern waren die männlichen Wähler zwischen 35 und 59 Jahren sogar die stärkste Wählergruppe der AfD. Unter ihnen wählte fast jeder Dritte rechts.

In die Jugend investieren

Die politische Linke und vor allem die Sozialdemokratie hat den Bezug zur Unterschicht verloren. Die AfD hat diese Lücke gefüllt und diesen Bezug gefunden – obwohl deren Politikprogramm in weiten Teilen antisozial ist, aber weil sie dennoch kulturell und politisch näher erscheint als die gegenwärtigen Repräsentanten.

Die demokratischen Parteien könnten, sollten, müssten reagieren. Mit einem Kampf um die Glaubwürdigkeit, mit einer überzeugenden Sozialpolitik, mit offenen Ohren für Identitätsängste von Menschen, die ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Nicht zuletzt: mit Bildung für die junge Generation.

Wie wäre es zum Beispiel mit Investitionen in die politische Bildung? Das wäre doch was. Doch was macht die Merkel-Bundesregierung? Sie kürzt die Mittel für Kinder- und Jugendarbeit. In einer Zeit, in der Rechtspopulisten immer mehr den Mainstream erobern, spart die Politik ausgerechnet an der jungen Generation. Eine Freundschaftsanfrage der Politik an die Jugend sieht anders aus.

Anders als in anderen Bundesländern gab es in Mecklenburg-Vorpommern nicht einmal die U18-Jugendwahlen, also alternative Wahlen für Kinder und Jugendliche, bei denen man den Wahlakt schon einmal erproben und sich über die Parteien informieren kann. So schlecht ist es also um die politische Bildung in dem Land bestellt.

Demokratie ist in Gefahr

Oder wie wäre es mit besseren Kitas? Da steht Mecklenburg-Vorpommern mit einem Betreuungsschlüssel von 15 Kindern pro Erziehungskraft auf Platz 16 der Bundesländer. Um den pädagogisch wünschenswerten Betreuungsschlüssel zu realisieren, müsste das Personal um 105 Prozent aufgestockt werden. Doch was macht die Merkel-Regierung? Sie legt das Kita-Qualitätsprogramm aus Geldmangel auf Eis.

Überhaupt wären die Haushaltsüberschüsse in zweistelliger Milliardenhöhe gut bei Investitionen in die Bildung angelegt. Aber was macht die Merkel-Regierung? Sie knausert lieber bei der Bildung und schenkt lieber einigen privilegierten Rentnergruppen außerplanmäßige Rentenboni in Milliardenhöhe. Und das, während die Kinderarmut im Jahr 2016 mal wieder einen neuen Höhepunkt erklommen hat.

Es muss Schluss sein mit der Alte-Säcke-Politik, die nur die alte Generation bedient und die anderen außen vor lässt. Wenn wir nicht jetzt in die junge Generation investieren, dann werden wir das morgen bitter zu spüren bekommen. Es klingt pathetisch, aber ist leider so bitter wie wahr: Unsere Demokratie steht auf dem Spiel.