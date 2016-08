Rio 2016: Goldmedaille in Sexismus

Ehrlich gesagt, ich bin kein Sport-Fan. Das heißt nicht, dass ich Sport nicht mag, aber im Fernsehen ertrage ich ihn nur in Form von Fußball, Handball oder Eiskunstlauf. Die Olympischen Spiele von Rio hätten mich deswegen nicht weniger interessieren können. Eigentlich. Denn dann stellte sich raus: Rio hatte doch einiges zu bieten – vor allem aus feministischer Sicht.

Sexistische Berichterstattung

Da war zunächst die oft unerträglich sexistische Berichterstattung über Athletinnen. Nur ein paar Beispiele: Als die ungarische Schwimmerin Katinka Hosszú einen neuen Weltrekord über 400 Meter Lagen aufstellte, war für einen NBC-Kommentator sofort klar, dass das der Verdienst ihres Mannes ist. Nun ist Hosszús Mann tatsächlich ihr Coach – aber wohl kaum die 400 Meter selbst geschwommen. Die US-Schwimmerin Katie Ledecky wurde in den Medien und von Sportler-Kollege Ryan Lochte (der seit der Sache mit dem erfundenen Überfall sowieso unten durch ist) mehrfach als „männlich“ bezeichnet.

Als die Amerikanerin Corey Cogdell-Unrein Bronze im Trap-Schießen gewann, twitterte die Chicago Tribune: „Ehefrau von Bear’s lineman gewinnt heute Bronzemedaille in Rio“ – weil ein Footballer-Ehemann eben wichtiger ist als eine Medaille. Und sonst so? Bei Fox News diskutierte man, ob Athletinnen Make-Up tragen sollten (Antwort: besser ist es) und bei der BBC wurde das Judo-Finale der Damen als „catfight“ bezeichnet (was frei übersetzt ungefähr „Zickenkrieg“ bedeutet).

Schmerzhaft unsensibel

Ein paar gute Dinge sind aber auch passiert. Zum Beispiel die Diskussion über die südafrikanische Läuferin Caster Semenya. Die ist – wie ein an die Öffentlichkeit gelangter Geschlechtstest zeigte – intersexuell. Was folgte, war oft schmerzhaft unsensibel. Viele Sportler und Kommentatoren fühlten sich bestätigt: War ja klar, dass eine, die so aussieht, keine Frau sein kann! Eine wie die sollte nicht gegen Frauen antreten dürfen, schließlich ist sie ein halber Mann und hat durch das ganze Testosteron einen Wettbewerbsvorteil. Dass Semenya vor dem (angeordneten) Geschlechtstest gar nicht wusste, dass sie intersexuell ist, als Frau aufwuchs und sich auch als solche fühlt – egal.

Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie demütigend all das für Semenya ist. Aber, und das ist positiv: Die Diskussion entwickelt sich weiter. Medien berichteten ausführlich über Semenyas Fall und darüber, dass Geschlecht sich eben nicht fein säuberlich in zwei Kategorien einteilen lässt. Wünschenswert wäre, dass auch die internationalen Sportorganisationen ihr Regelwerk überdenken. Natürlich muss es Kriterien geben, nach denen Sportler und Sportlerinnen gegeneinander antreten. Aber es kann nicht sein, dass einfach passend gemacht wird, wer nicht passt – mit teils drastischen hormonellen Methoden.

Frauen sind auch „Personen“

Ein Lichtblick war auch der Schotte Andy Murray. Dem wurde nach seinem Gold-Sieg im Tennis-Einzel von einem begeisterten BBC-Reporter mitgeteilt, er sei „die erste Person, die zwei olympische Goldmedaillen im Tennis“ gewonnen hat. Das sei doch „außergewöhnlich“. Murrays Antwort: „Ich glaube, Venus und Serena [Williams] haben beide jeweils vier [Goldmedaillen] gewonnen.“ Denn, Überraschung, Frauen sind auch „Personen“! Und diese Personen haben in Rio insgesamt mehr Medaillen gewonnen als die Männer – das ist zwischen dem ganzen Sexismus allerdings etwas untergegangen. Ich bin jetzt schon gespannt auf die olympischen Winterspiele und die Diskussionen darüber, welche der Athletinnen zu männlich und zu unattraktiv sind. Und ob ein Medaillengewinn ausreicht, um nicht doch lieber über ihre Ehemänner zu berichten.