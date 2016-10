Nobelpreis 2016: Keine Auszeichnung für Frauen

Nimmt Bob Dylan nun den Nobelpreis für Literatur an oder nicht? So genau weiß man es immer noch nicht, der Musiker hüllt sich weiterhin in Schweigen. Ob Dylan den Preis nun akzeptiert oder nicht, fest steht jetzt schon: In diesem Jahr werden nur Männer ausgezeichnet. In keiner der sechs Kategorien – Physik, Chemie, Wirtschaft, Medizin, Literatur und Frieden – findet sich auch nur eine einzige Frau. Im letzten Jahr machten Frauen noch 20 Prozent der Gewinner aus, auch das eine ziemlich traurige Zahl.

Strukturelles Problem

Überraschend ist das alles natürlich nicht: Seit der Erstvergabe des Nobelpreises 1901 ist der Anteil der Gewinnerinnen stets gering gewesen. In Schweden wollte man deshalb wohl betonen, dass sehr wohl auch Frauen ausgezeichnet wurden: Der offizielle Twitter-Account des Nobelpreises teilte am 13. Oktober ein Foto mit den 14 Gewinnerinnen des Literatur-Nobelpreises. 14 Gewinnerinnen, das klingt für die Schwedische Akademie wohl gut. Dass im gleichen Zeitraum 107 Männer die Auszeichnung gewannen – geschenkt. Zugegeben: In der Kategorie Literatur ist der Frauenanteil nahezu erfreulich, wenn man ihn mit dem in anderen Kategorien vergleicht. In den fünf „klassischen“ Kategorien (Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden) wurden bis 2015 insgesamt 824 Nobelpreise verliehen, 750 davon gingen an Männer, nur 48 an Frauen (und 26 an Organisationen). Darunter befinden sich einige Mehrfachpreisträger, sodass insgesamt 747 Männer und 47 Frauen geehrt wurden. In der 1968 geschaffenen Kategorie Wirtschaft wurden bisher 75 Männer und eine Frau ausgezeichnet. In der Kategorie Physik gewann zuletzt 1963 eine Frau den Preis (Maria Goeppert-Mayer für die „Entdeckung der nuklearen Schalenstruktur“) – das ist über 50 Jahre her.

Nun könnte man(n) einwenden: Es gibt eben nicht genügend qualifizierte und preiswürdige Frauen! Tatsächlich steckt dahinter ein strukturelles Problem. Der Nobelpreis wird meist für eine Lebensleistung vergeben (eine der berühmten Ausnahmen: der Friedensnobelpreis für Barack Obama). Die prämierten Leistungen liegen in vielen Fällen bereits Jahrzehnte zurück. Die bisherigen Preisträger stammen also noch aus einer Generation, in der weibliche Wissenschaftler eher die Ausnahme waren. Marie Curie, als einzige Frau zweifach Nobelpreis-gekrönt, erhielt den Preis für Physik 1903 auch deshalb, weil ihr Mann sich in einem Brief an das Nobelpreiskomitee für sie aussprach. Mittlerweile haben die Zeiten sich aber geändert: Es gibt viele qualifizierte Wissenschaftlerinnen – das Nobelpreis-Komitee hingegen bleibt bei seiner alten Vergabepraxis und verpasst so die Chance, selbst etwas gegen die strukturelle Ungleichheit zu tun. Die heutige Forscherinnen-Generation kann sich so vielleicht auf einen Nobelpreis in 30, 40 Jahren freuen.

Es geht um Sichtbarkeit

Allein dem Nobelpreis-Komitee die Schuld an dem verschwindend geringen Anteil von Nobelpreis-Gewinnerinnen zuzuschieben, wäre zu einfach. Das Komitee selbst ist nun einmal Teil einer Kultur, in der die die Leistungen von Männern immer noch mehr zählen als die von Frauen. Trotzdem hat das Nobelpreis-Komitee als Institution auch eine Verantwortung. Letztendlich geht es um Sichtbarkeit, um die Förderung von hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen nicht nur männlicher Wissenschaftler. Das würde allerdings voraussetzen, dass das Komitee von seiner „Lebenswerk“-Vergabepraxis abrückt und so auch jüngeren Menschen – Frauen und Männern – eine Chance auf den Preis gibt. „The times they are a changing“, sang Bob Dylan. In Schweden allerdings scheint sich auf absehbare Zeit nicht viel zu ändern.