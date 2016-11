Das miese Spiel der CETA- und TTIP-Gegner

Als das wallonische Regionalparlament in Belgien mit seinem Nein beinahe das Handelsabkommen CETA zum Erliegen brachte, feierten die CETA-Gegner das als Sieg der Demokratie: „Der Widerstand der Wallonie hat gezeigt, was Demokratie bewirken kann“, schrieb der Attac-Aktivist und Autor Harald Klimenta. „Fakt: Millionen Bürger überall (!) in der #EU sagen ‚Nein!’ zu #CETA!“, twitterte Greenpeace und fügte einen Faktencheck hinzu: Nicht die Wallonen gefährdeten die Demokratie, sondern die EU.

Millionen Bürger gegen CETA?

Nun mag man von TTIP und CETA halten, was man will. Aber es ist ein grandioser Irrtum zu glauben, weil „Millionen Bürger gegen CETA“ seien, sei CETA undemokratisch. Und ebenso kurios ist die Aussage, es sei demokratisch, wenn ein Regionalparlament ein europäisches Handelsabkommen platzen lassen kann.

Die Wallonie hat 3,6 Millionen Einwohner. Die EU hat 510 Millionen Einwohner. Wenn das wallonische Regionalparlament ein Veto einlegen kann gegen ein Handelsabkommen der EU, dann wäre das, als ob der Stadtrat Dresden ein Vetorecht einlegen könnte gegen jede die Unterzeichnung des UN-Klimavertrags. Es hat schon seine Gründe, warum man nicht jedes Regionalparlament und nicht jeden Stadtrat nach seiner Billigung fragt.

Auch der Verweis auf die vitale Anti-TTIP/CETA-Protestbewegung hilft nicht weiter. Denn Mehrheiten auf der Straße sind keine Mehrheiten im Volk. Wenn 20.000 Menschen bei Pegida auf die Straße gehen, ist das zwar deren gutes demokratisches Grundrecht, trübt aber keinesfalls die demokratische Legitimation eines von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Asylgesetzes.

Bundesverfassungsgericht als Zielscheibe der TTIP-Gegner

Selbst bei einem Volksentscheid wären die Mehrheiten so unklar, dass man auf keinen Fall davon sprechen kann, dass hier „die Politiker da oben“ sich von „uns kleinen Bürgern“ meilenweit entfernt hätten. In Umfragen vom September 2016 plädierte etwa eine knappe Mehrheit von 46 Prozent der Deutschen für eine Fortsetzung der TTIP-Verhandlungen zwischen der EU und den USA, während 45 Prozent für den Abbruch votierten. Was CETA angeht, so hatten 46 Prozent der Deutschen dazu gar keine Meinung. 22 Prozent befürchteten eher Nachteile, aber 20 Prozent glaubten an mehr Vorteile, so eine Politbarometer-Umfrage im Oktober 2016. Wieder also keinesfalls eine Mehrheit dagegen. Fragt man die Bürgerinnen und Bürger in der ganzen EU, so sprach sich im November 2015 eine absolute Mehrheit von 53 Prozent für TTIP aus, im Herbst 2014 sogar 58 Prozent. Greenpeace, Attac und andere sprachen also ganz und gar nicht im Namen einer Bevölkerungsmehrheit – nicht in Deutschland und erst recht nicht in Europa.

Das Bundesverfassungsgericht wurde zur nächsten Zielscheibe der CETA/TTIP-Gegner. Als das Gericht einen Eilantrag gegen die CETA-Unterzeichnung verwarf, twitterte Linken-Chefin Katja Kipping: „Das nennt man dann wohl Klassenjustiz: #Bundesverfassungsgericht billigt #CETA und macht sich zum Handlanger der #Groko & Großkonzerne.“ Weil das Gericht CETA nicht von vornherein schlicht ablehnte, wurde es als „Handlanger der Großkonzerne“ und der „Klassenjustiz“ verunglimpft. Mit demokratischer Kultur hat eine solche Wortwahl überhaupt nichts mehr gemein. Und übrigens entspricht diese Behauptung auch in keiner Weise den Tatsachen – denn das Gericht hat in seinem Urteil sehr scharfe Kriterien formuliert, die das CETA-Abkommen zwingend erfüllen muss, um als verfassungsgemäß Bestand haben zu können.

Freihandelskritik hält dem Faktencheck nicht stand

Übrigens führen EU-Kommission und Bundesregierung bereits etwas länger die Debatte mit Parlamenten und Zivilgesellschaft, als manch einer behauptet. Das deutsche Wirtschaftsministerium hat 2014 einen gemeinsamen Kriterienkatalog mit dem DGB erarbeitet, der bei TTIP und CETA erfüllt werden soll. Ebenso hat die SPD sich intensiv mit TTIP und CETA beschäftigt und ebenfalls einen Forderungskatalog verfasst, der zwingend erfüllt sein muss, um die Zustimmung der SPD im Bundestag zu garantieren. Das Europäische Parlament hat sich zuletzt nach langer Debatte 2015 auf eine Resolution zu den umstrittenen Schiedsgerichten geeinigt. Mit diesen Bedingungen wurde deutlich, dass die Parlamente und die Gewerkschaften bereits vor dem finalen Vertragstext in den Verhandlungen eingebunden waren und Mindestanforderungen formuliert haben, hinter denen die Regierung nicht zurückweichen kann. Und sowohl die Verhandlungsdokumente zu TTIP als auch der CETA-Vertragsentwurf sind öffentlich einsehbar.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Eine intensivere Einbindung von Parlamenten und Zivilgesellschaft bereits in früheren Phasen der Verhandlungen wäre durchaus im Sinne einer lebendigen, an das Volk und seine Vertreter rückgekoppelten Demokratie. Aber eine Verschwörung des „Großkapitals“ mit „der“ Politik gegen die Demokratie oder uns kleine Bürger, als die CETA und TTIP oft dargestellt wird, hält einem Faktencheck nicht stand.

Wie immer man zu TTIP und CETA in der inhaltlichen Bewertung stehen mag: Die Gegner der Abkommen können sich nicht darauf berufen, hier die Anwälte der Demokratie zu sein. Demokratie beruht auf durch Wahlen legitimierte Verfahren. Und auch wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, sollte man es dennoch akzeptieren – um unserer Demokratie willen.