Was kann ein Mensch besser als ein Roboter?

Viele Artikel beschäftigen sich aktuell mit der Frage, welche Dinge Computer, Algorithmen oder eben Roboter besser können als Menschen. Sie fragen, welche Arbeitsplätze zukünftig verdrängt werden. So behauptete eine amerikanische Studie (1) im Jahr 2013, dass jeder zweite amerikanische Arbeitsplatz innerhalb der kommenden 20 Jahre dem Risiko ausgesetzt sei, durch Automatisierung und Digitalisierung „ersetzt“ zu werden oder sich strukturell stark zu wandeln.

Die Ergebnisse lassen sich ähnlich auch auf Europa übertragen (2). Für Deutschland gibt es in 42 Prozent der Berufe „technisches Automatisierungspotential“ – dies bezieht sich aber vor allem auf die Tätigkeiten und nicht auf die Berufe an sich. Klar ist: Die „einfachen“, sich wiederholenden, stark an einem Muster ausgerichteten Tätigkeiten werden wegfallen – über alle Berufsfelder hinweg.

„Kollege Roboter“ ist zehnmal günstiger als der Mensch

Das macht den „Kollege Roboter“ zu einer Bedrohung, denn er arbeitet mit einer „Bezahlung“ von drei bis sechs Euro pro Stunde etwa zehnmal günstiger als sein nach Metalltarif bezahlter menschlicher Kollege. Auch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) teilt die Ansicht und prognostiziert (3) einen Arbeitsplatzabbau durch Industrie 4.0 von 60.000 Stellen, genauer gesagt werden über 490.000 bisher bestehende Arbeitsplätze bis 2025 verloren gehen, jedoch gleichzeitig auch 430.000 neue entstehen. Die längerfristige Perspektive ist bislang noch nicht eindeutig zu beantworten – haben doch die industriellen Revolutionen eins bis drei trotz aller Verwerfungen letztlich zu mehr Beschäftigung geführt.

Doch was können Computer besser als wir? Sie können besser Schach spielen, sie erkennen besser Gesichter und fahren vermutlich auch demnächst besser Auto als wir – eine notwendige Vorbedingung des „fahrerlosen Autos“. Maschinen können schon seit langem Dinge besser als wir Menschen – um genauer zu sein können sie meist eine spezielle Tätigkeit schneller oder präziser als wir ausüben. Ein gutes Beispiel ist das ABS, das Anti-Blockier-System bei Autos – es bremst besser als wir, wir fühlen uns aber eigentlich dadurch nicht bedroht.

Wird der Mensch von der Maschine abgehängt?

Der Computer ist jetzt allerdings nicht nur in einer Sache, sondern in vielen Dingen „besser“ als wir Menschen. Der digitale Wandel hat die gesamte Gesellschaft umfasst, beschleunigt sich immer weiter und wir haben das Gefühl, abgehängt zu werden. Irgendwie glaubt man, dass „sie“ irgendwann auch „alles“ besser können und echte Intelligenz besitzen, die der menschlichen überlegen ist. Dieses Gefühl wird natürlich durch Science-Fiction-Filme unterstützt, in denen Roboter immer realistischer erscheinen. Doch auch Medienberichte und Marketingstrategien zielen in diese Richtung. Gill. A. Pratt, der ehemalige Leiter des Roboter-Programm im amerikanischen Militärforschungszentrum „Darpa“, (4) sieht es anders und warnt vor der „künstlichen Intelligenz“. „Tesla“-Gründer Elon Musk hat jetzt mit „Open AI“ ein gemeinnütziges Unternehmen ins Leben gerufen, damit die Roboter nicht die Weltherrschaft übernehmen.

Dabei ist „künstliche Intelligenz“ zuerst eine nicht ganz zutreffende Übersetzung aus dem Englischen, die mit „artificial intelligence“ eher die „künstliche Datenverarbeitung“ meint. Denn genau das können Computer besser als wir: wesentlich mehr Daten in wesentlich kürzerer Zeit verarbeiten. Und vielleicht gehört es zum Zeitgeist dazu, sich auf genau dies zu reduzieren – auf einen sehr leistungsfähigen Computer im Kopf. Aber sind wir das auch, ist das alles?

Maschinen werden niemals empathisch sein

Computer und Roboter können – bis auf weiteres – nicht wirklich „denken“, nicht emotional reagieren und sie besitzen keine Kreativität. Es sind mal wieder die „Soft Skills“ die uns unterscheiden – und die werden in Zukunft dadurch eine noch größere Rolle als aktuell spielen. Können Sie sich ein Computerprogramm vorstellen, das Einfühlungsvermögen besitzt, und dem man auch vertrauen kann?

Die Fähigkeit einen komplexen Zusammenhang herunter zu brechen, anstatt sich in Details zu verlieren zeichnet die menschliche analytische Kompetenz aus. Wir haben eine „Intuition“ die Computer bislang überlegen ist. Genau die „anstrengenden Dinge“, wie einen Konsens im Team herzustellen oder die unvermeidlichen Konflikte eines jeden Arbeitslebens zu lösen, werden uns in Zukunft von der Maschine abheben, die die „einfachen Dinge“ eben besser kann als wir, die „schwierigen“ aber bis auf lange Zeit noch nicht.