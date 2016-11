Für wen sich die Riester-Rente wirklich lohnt

Die Riester-Förderung zu nutzen, ist für die meisten Sparer sinnvoll – besonders mit Kindern, aber nicht nur. Voraussetzung ist, dass man förderberechtigt ist. Das sind zunächst einmal alle, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Darüber hinaus sind etwa Beamte förderberechtigt oder Ehepartner von direkt Förderberechtigten.

Wenn man Kinder hat, macht Riester durch die Kinderzulagen fast immer Sinn. Ein Verbraucher mit einem Bruttoeinkommen von 25.000 Euro und zwei kleineren Kindern zum Beispiel zahlt in einen Riestervertrag einen Eigenbeitrag von 246 Euro ein und erhält darauf 754 Euro Zulagen. Mit einem Kind zahlt er selbst 546 Euro und erhält 454 Euro Zulage.

Dem steht gegenüber, dass die Rente aus dem Riestervertrag im Alter versteuert werden muss. Das wiegt den Vorteil der Zulagen aber weitaus nicht auf.

Alternative Betriebliche Altersvorsorge

Aber auch für Verbraucher, die keine Kinder haben, oder wo der Partner die Riester-Kinderzulagen bekommt, ist ein Riester-Vertrag in der Regel sinnvoll. Ohne Kinder kann man mit Riester-Anlagen durchaus ein um 15 Prozent höheres Nettoergebnis erzielen, als wenn man in die gleichen Anlagen ohne Riester angespart hätte. Konkret hängt das Plus vor allem davon ab, um wieviel der Steuersatz im Alter niedriger ist als jetzt.

Für Verbraucher ohne Kinder kann aber eine betriebliche Altersvorsorge attraktiver sein als Riester. Das in der Regel dann, wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss zur Betriebsrente gibt und das angebotene Produkt gut ist. Die Betriebsrente ist allerdings deutlich unflexibler als ein guter Riestervertrag.

Ein Riestervertrag ist keine flexible und beliebig einsetzbare Geldanlage, ganz unflexibel ist er aber auch nicht: So kann man ihn durchaus kündigen. Tut man das, muss man die erhaltene Förderung zurückzahlen, darf aber die darauf erzielten Zinsen oder Erträge behalten.

Viele Riester-Produkte sind zu teuer

Damit Riester wirklich Sinn macht, ist wichtig, einen guten, kostengünstigen Vertrag zu wählen. Viele Riester-Produkte sind zu teuer. Produkte mit tolerablen Kosten sind z.B. viele Riester-Banksparpläne oder auch kostengünstige Riester-Rentenversicherungen, für junge Verbraucher gute Riester-Fondssparpläne.

Wenn Sie früher oder später eine Wohnung oder ein Haus erwerben und selber bewohnen möchten, so macht jetzt ein guter Riester-Bausparvertrag Sinn. Für eine anstehende Immobilienfinanzierung können Sie Riester-Darlehen nutzen. Bei der Produktauswahl helfen die Veröffentlichungen der Stiftung Warentest und eine unabhängige Beratung, beispielweise bei der Verbraucherzentrale.

Verbraucher allerdings, die wenig verdienen und wenig fürs Alter zurücklegen können, haben möglicherweise keinen Nutzen von einem Riestervertrag. Übersteigt das eigene Alterseinkommen plus Riester-Rente nicht das Niveau der Grundsicherung, verbessert die mühsam angesparte Riester-Rente die Lage nicht – sie wird voll auf die Grundsicherung angerechnet.