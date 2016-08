Der „vorwärts“ feiert Geburtstag – und alle sind eingeladen

Am 1. Oktober 1876 erschien die erste Ausgabe des „Vorwärts“. Den 140. Geburtstag feiern wir mit einer Ausstellung im Willy-Brandt-Haus. Eröffnet wird sie am 26. September mit einer Diskussion über „Medien in Zeiten der Krisen“. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.