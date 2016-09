Darum verlor die SPD in Berlin so viele Stimmen an die AfD

Die Analyse von infratest dimap zur Wählerwanderung der Berliner SPD zeigt beträchtliche Verschiebungen. Die SPD verlor rund 61.000 Wähler.

Berlins SPD verlor 24.000 Wähler an die AfD

Bemerkenswert bei den Verlusten ist, dass die SPD die meisten früheren Wähler an die AfD verloren hat, nämlich 24.000. Dann folgen Verluste von 20.000 Wählern an Die Linke und je 11.000 an FDP und CDU. Wähler gewinnen konnten die Sozialdemokraten dagegen bei Neu-Berlinern (16.000), im Nichtwählerbereich (7.000), von den Piraten (5.000) und von den Grünen (3.000).

Bei den wahlentscheidenden Themen für die Wechsler von der SPD zur AfD nannten 63 Prozent die Flüchtlingspolitik als entscheidendes Thema. 46 Prozent gaben die Innere Sicherheit als Grund für den Wechsel zur AfD an, 29 Prozent die Soziale Gerechtigkeit und 18 Prozent das Thema Wirtschaft und Arbeit.

SPD-Kompetenzen bei Arbeit, Soziales und Wohnen

Bei der Frage nach den Kompetenzen, sagten 35 Prozent der von infratest dimap Befragten, die SPD sei kompetent beim Thema Arbeitsplätze, ein Plus von 3 Prozent gegenüber der Wahl vor fünf Jahren. 31 Prozent der Befragten hielten die SPD für kompetent in den Bereichen Soziale Gerechtigkeit (minus 8 Prozent), Familienpolitik (minus 4 Prozent) und bezahlbarer Wohnraum (plus 1 Prozent). Bei der Frage „Welche Partei sorgt am besten für sozialen Wohnraum?“ lag die SPD mit 31 Prozent vor der Partei Die Linke mit 26 Prozent, den Grünen mit 10 Prozent und der CDU mit 8 Prozent.

Infratest dimap befragte die SPD-Wähler zu ihren Ansichten über die Berliner SPD. Dabei stimmten 80 Prozent der Aussage zu „Hat gute Ideen für die Entwicklung Berlins“, 77 Prozent dem Satz „Bemüht sich am stärksten um sozialen Ausgleich“ und 72 Prozent der Aussage „Michael Müller ist der richtige Mann, um Berlin zu repräsentieren.“ Weniger Zustimmung gab es zu den kritischen Statements „Hat es in der Regierung nicht geschafft, die wirklichen Probleme anzupacken“ (37 Prozent) und „Man weiß nicht, wofür sie inhaltlich steht“ (33 Prozent).

70 Prozent der SPD-Wähler wollen Rot-Rot-Grün

Befragt nach ihren Koalitionspräferenzen erklären 70 Prozent der SPD-Wähler, eine rot-rot-grüne Koalition sei ein gutes Regierungsbündnis für Berlin. 37 Prozent sagen das von einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Ein Bündnis aus SPD, CDU und FDP halten nur 23 Prozent der SPD-Wähler für eine gute Lösung.

Auf die Frage, was für ihre Wahlentscheidung wichtig gewesen sei, antworteten 51 Prozent der SPD-Wähler „Lösungsvorschläge zu Sachfragen“. 30 Prozent nannten hier ihre langfristige Parteibindung, 18 Prozent den Spitzenkandidaten.

Michael Müller führt klar

Bei der Frage, wen die Berliner bei einer Direktwahl des Regierenden Bürgermeisters wählen würden, lag Michael Müller mit 53 Prozent klar vor Frank Henkel von der CDU mit 23 Prozent. Mit der politischen Arbeit von Michael Müller zeigten sich 53 Prozent zufrieden. Frank Henkel (CDU) und Ramona Pop (Grüne) kamen hier auf 31 Prozent, Klaus Lederer (Linke) kam auf 28 Prozent, Sebastian Czaja (FDP) auf 20 Prozent und Georg Pazderski (AfD) auf 7 Prozent.

Bei der Analyse der SPD-Stimmenanteile zeigt sich bei den Altersgruppen die höchste Zustimmung von 28 Prozent bei den Berlinern, die 70 Jahre und älter sind. Es folgen 23 Prozent Zustimmung bei den 60- bis 69-jährigen, 20 Prozent bei den 36- bis 59-jährigen und 19 Prozent bei den 18- bis 34-jährigen.

Höchste Zustimmung für SPD bei Rentnern

Betrachtet man die Berufsgruppen erhält die Berliner SPD die höchste Zustimmung bei den Rentnern mit 26 Prozent. Es folgen die Angestellten mit 22 Prozent, Selbstständige mit 18 Prozent und schließlich Arbeiter und Arbeitslose mit 17 Prozent.