SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier setzt sich durch

Das Gerangel um die Kandidatenkür für die Wahl des Bundespräsidenten im Februar 2017 ist entschieden. Wie Medien am Montagmorgen übereinstimmend berichteten, stellt sich auch die Union aus CDU und CSU hinter den Kandidaten der SPD, Frank-Walter Steinmeier. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat das mittlerweile bestätigt. Im Netz sorgen die Meldungen für Jubel aus den Reihen der Sozialdemokraten.

SPD feiert Frank-Walter Steinmeier

Über den Kurznachrichtendienst Twitter meldeten sich zahlreiche Genossen Steinmeiers zu Wort und sendeten ihre Glückwünsche. „Frank Walter Steinmeier ist eine ausgezeichnete Wahl für das Amt des Bundespräsidenten. Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis!“, twitterte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. „Der beste Mann wird Bundespräsident“, twitterte der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs. „Der Beste, daher logisch und genau das, was die meisten Bürger in Deutschland wollen“, schrieb dessen Fraktionskollege Christian Flisek. SPD-Vizevorsitzender Ralf Stegner meinte: „Jetzt passiert offenbar das, was ich seit Monaten erwartet und gesagt habe. Merkel meidet Risiko.“

Weitere Reaktionen:

Es gibt keinen besseren Kandidaten als Frank-Walter #Steinmeier für das Amt des Bundespräsidenten. pic.twitter.com/wGMwog0uKt — Olaf Scholz (@OlafScholz) November 14, 2016

Freue mich riesig über die Unterstützung von @CDU und @CSU zur Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. @spdde — T. Schäfer-Gümbel (@tsghessen) November 14, 2016

Könnte ein seeehr guter Kandidat sein ;-) #Steinmeier https://t.co/c77Sb9Bpiy — Florian Pronold (@FlorianPronold) November 14, 2016

Der Beste wird es. — Niels Annen (@NielsAnnen) November 14, 2016

Dieser Beitrag wird fortlaufend aktualisiert