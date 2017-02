Schulz-Effekt: SPD verzeichnet dreimal so viele Neueintritte wie üblich

Es ist zurzeit nicht ganz einfach, über den Mitgliederansturm bei der SPD zu berichten: Die Zahlen ändern sich stündlich. Klar ist: Die Partei hat im Januar drei Mal so viele Mitglieder hinzugewonnen wie sonst in einem Monat üblich sind. Konnte die SPD in den vergangenen Jahren im Januar durchschnittlich etwa 1000 Neueintritte verzeichnen, sind es in diesem Jahr mehr als 3000, wie Generalsekretärin Katarina Barley mitteilte.

„Schulz-Effekt“ in allen Landesverbänden spürbar

Der Grund für den explosionsartigen Anstieg hat einen Namen: Martin Schulz. Seit vor einer Woche bekannt wurde, dass der frühere Präsident des Europaparlaments die SPD als Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender in den kommenden Bundestagswahlkampf führen wird, haben 2500 Menschen ihren Aufnahmeantrag ausgefüllt – und das allein online auf spd.de.

3 Tage – 120 Neumitglieder. Wir sind hochmotiviert und nehmen den Schwung mit in die neue Woche. https://t.co/d6cWzLfwIR #ZeitfürMartin #SPD pic.twitter.com/v2Z0pLC3ri — SPD Hessen (@hessenSPD) January 30, 2017

Der „Schulz-Effekt“ ist auch in den Landesverbänden spürbar. Die SPD in Hessen konnte binnen drei Tagen 120 Neumitglieder begüßen. In Berlin waren es in einer Woche 285, in Baden-Württemberg 214. In Freiburg war der Ansturm so groß, dass zeitweise die roten Parteibücher ausgingen.

Ein Schwerpunkt der Eintritte soll in Nordrhein-Westfalen liegen. Auch würden viele ehemalige Mitglieder erneut eintreten. Viele der Neu-Genossen sollen unter 30 sein. In Sachsen-Anhalt stellte aber auch ein 84-Jähriger einen Aufnahmeantrag mit der Begründung: „Seit ihr den Schulz habt, werde ich mich jetzt engagieren.“ So schrieb es der sachsen-anhaltinische SPD-Vorsitzende Burkhard Lischka auf Twitter.

Offizielle Zahlen erst Ende Februar

Offiziell will die SPD die Mitgliederzahlen aus dem Januar erst Ende Februar veröffentlichen. In der Parteisatzung ist vorgesehen, dass Aufnahmewillige von den Gliederungen der Partei auch abgelehnt werden können, etwa wenn sie bereits Mitglieder einer anderen Partei sind. Hierfür gilt eine Frist von vier Wochen. Auch die Gesamtzahl der Mitglieder soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Im Sommer 2016 lag sie bei etwa 440.000.

Zur Zeit kann man nicht aus dem Haus gehen ohne ausgefüllte Mitgliedsanträge zugesteckt zu bekommen... #spdrlp pic.twitter.com/TjqiZo5cHa — Martin Haller (@MartinHaller) January 30, 2017

Neben dem aktuellen Mitglieder-Boom sorgen auch die jüngsten Umfragewerte für die SPD mit Blick auf die Bundestagswahl für Zuversicht in den Reihen der Sozialdemokraten. Am Dienstag veröffentlichte die „Bild-Zeitung“ Zahlen des INSA-Meinungstrends, denen zufolge die SPD seit der Nominierung von Schulz – also innerhalb einer Woche – fünf Prozentpunkte auf die Union gutmachen konnte. Die Sozialdemokraten kämen demnach auf 26 Prozent der Stimmen. Die Union aus CDU/CSU liegt mit 32,5 Prozent zwar noch deutlich darüber, allerdings schmilzt der Vorsprung drastisch zusammen. Für die SPD dagegen ist es der beste Wert seit dem August 2014.

Umfragewerte sind „tolle Motivation“

Dementsprechend euphorisch sind die Reaktionen aus der Partei. „Das ist der Wahnsinn“ twitterte Vorstandssprecher Tobias Dünow und appellierte zugleich, jetzt bloß nicht „übermütig“ zu werden. Der konservative „Seeheimer Kreis“ vermeldete ebenfalls auf Twitter: „Nur eine Umfrage & Momentaufnahme, aber eine tolle Motivation & Ergebnis der überall spürbaren Begeisterung!“ Außerdem äußerten sich zahlreiche Abgeordnete der Partei:

Ich werd verrückt ist das cool#jetztistSchulz pic.twitter.com/hsUu59hNzk — Michaela Engelmeier (@michaelaengel) January 30, 2017

SPD gewinnt in der ersten Martin-Woche 5 Prozentpunkte. Macht bis zur Wahl (in 34 Wochen) also +170%. Ist doch ordentlich. #jetztistschulz pic.twitter.com/ScBF8Rd5b6 — Jan Stöß (@JanStoess) January 30, 2017

Zuvor hatte bereits der ARD-„Deutschlandtrend“ der SPD unter ihrem designierten Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden Martin Schulz ein deutliches Plus in der Wählergunst prognostiziert. Drei Tage nach Bekanntwerden seiner Kandidatur stand die Partei bei 23 Prozent und damit knapp drei Prozentpunkte über dem Wert von Anfang Januar. Bestätigt wird der deutliche Aufwärtstrend vom „Spiegel-Online“-Wahltrend, der ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurde. Auch dort legte die SPD innerhalb einer Woche um drei Prozentpunkte zu und läge aktuell bei 23,1 Prozent der Stimmen.