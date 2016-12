Schock und Trauer nach Attacke auf Weihnachtsmarkt in Berlin

Mit Entsetzen und Trauer haben Vertreter aus Politik und Gesellschaft auf die tödliche Attacke vom Montagabend in Berlin reagiert. Dabei war ein Sattelschlepper offenbar gezielt in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Polizeiangaben zufolge wurden 12 Menschen getötet, 48 zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw soll laut Medienberichten im Februar dieses Jahres als Flüchtling aus Pakistan nach Deutschland gekommen sein.

Gabriel: „Unfassbar traurige Nacht“

Bundespräsident Joachim Gauck zeigte sich erschüttert über das „schreckliche Geschehen“ in der Hauptstadt. Bereits am Montagabend sprach er von einem „schlimmen Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt“. Der Bundespräsident sagte weiter, „ich bin in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach am Dienstagvormittag von einer „unbegreiflichen Tat“, die bestraft werde, „so hart es unsere Gesetze verlangen“. „Wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen“, so Merkel weiter.



Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach von einer „unfassbar traurigen Nacht“ und zeigte sich „zutiefst erschüttert“. Zugleich warnte er: „Es ist jetzt nicht die Zeit für Spekulationen.“ Gabriel weiter: „Mein Dank gilt den Rettungskräften und der Berliner Polizei.“ Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der bereits kurz nach dem Vorfall an den Unglücksort geeilt war, erklärte: „Die Situation ist unter Kontrolle. Berlin tut alles, um mit dieser Situation umzugehen.“

Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte, er sei „tief erschüttert über die schrecklichen Nachrichten von den Ereignissen an der Berliner Gedächtniskirche“. Er wünschte „den vielen Verletzten baldige Genesung“.

Heiko Maas: „Die Tat trifft uns alle“

Bundesjustizminister Heiko Maas erklärte, „die Tat trifft nicht nur Berlin mitten ins Herz, sie trifft uns alle“. Es müsse jetzt alles getan werden, um diese abscheuliche Tat sorgfältig und vollständig aufzuklären. „Wir stehen über den Generalbundesanwalt im permanenten Austausch mit den Sicherheitsbehörden“, so der Justizminister.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Burkhard Lischka schlug vor, den passiven Schutz von Großveranstaltungen zu verbessern. „Dazu könnte etwa das Aufstellen von Betonblöcken an den Zufahrtsstraßen gehören.“ Zugleich mahnte Lischka zur Besonnenheit: „Auch wenn es sich bei dem Attentat in der Adventszeit und auf einen Weihnachtsmarkt um einen Anschlag mit hoher Symbolkraft handelt, so dürfen Terror, Hass und Wut nicht die Oberhand gewinnen.“

Anteilnahme aus dem Ausland

Auch führende Politiker aus dem Ausland bekundeten ihr Mitgefühl. „Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft“, erklärte Frankreichs Staatspräsident Francois Hollande. Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve sagte: „Ganz Frankreich steht an Deutschlands Seite.“



Auch aus den USA kamen Unterstützung und Anteilnahme. So betonte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price: „Deutschland ist einer unserer engsten Partner und stärksten Verbündeten. Im Kampf gegen all jene, die unsere Art zu leben und unsere Gesellschaften bedrohen, stehen wir an der Seite Berlins.“

Polizei spricht von „vorsätzlichem“ Angriff

Der Vorfall hatte sich gegen 20 Uhr ereignet. Ein aus Richtung Bahnhof Zoologischer Garten kommender Sattelschlepper war Augenzeugenberichten zufolge mit hohem Tempo auf das Gelände des Weihnachtsmarktes gerast und fuhr rund 80 Meter weit quer durch Buden und Verkaufsstände, ehe er zum Stehen kam. Das Fahrzeug hinterließ eine Schneise der Zerstörung, den Einsatzkräften bot sich ein katastrophales Bild. Während unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte von einem Toten die Rede war, erhöhte sich die Zahl der Todesopfer im Laufe der Nacht erst auf neun und schließlich auf 12. Laut Polizei und Feuerwehr kämpfen mehrere Schwerverletzte weiterhin um ihr Leben.

Erste Spekulationen darüber, es könnte sich bei der Tat um einen gezielten Anschlag handeln, scheinen sich zu verdichten. Die Berliner Polizei meldete am Dienstagmorgen per Twitter:

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Über den Kurznachrichtendienst gingen unmittelbar nach der Tat im Sekundentakt Meldungen und Reaktionen mit Bezug auf die Attacke an der Gedächtniskirche in Berlin ein. Einige haben wir hier zusammengefasst:

Schrecklich! Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke Polizei&Rettungsdienst. #Breitscheidplatz — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) December 19, 2016

Mitgefühl mit den Angehörigen und Freunden der Verletzten und Getöteten vom Berliner Weihnachtsmarkt. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) December 19, 2016

Trauer und Entsetzen. In Gedanken bei den Opfern und den Angehörigen. #berlin — Katarina Barley (@katarinabarley) December 19, 2016

Ich bin traurig. Ich wünsche den Verletzten viel Kraft und schnelle Genesung. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) December 19, 2016

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert