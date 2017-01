Neumitglied in der SPD – wegen Martin Schulz

Es war ein Eintritt mit Ansage. „Meine Freunde wussten: Wenn die SPD Martin Schulz als Kanzlerkandidaten aufstellt, werde ich Mitglied“, erzählt Alexander Schilin. Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass die Sozialdemokraten Schilins Wunsch erfüllen werden, saß der 24-jährige am Computer und füllte online das Aufnahmeformular aus.

Martin Schulz: Klar gegen Rechts

„Ich habe Martin Schulz lange als Präsident des Europaparlaments beobachtet“, erzählt Schilin. Die Europäische Union werde immer wichtiger, zumal jetzt nach der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten. „Da ist es wichtig, dass wir einen Kanzler bekommen, der für ein starkes Europa steht“, ist Alexander Schilin überzeugt. Er muss es wissen, schließlich belegt er den Studiengang „Demokratie und Regieren in Europa“ an der Universität Tübingen und ist Mitglied der „Lauten Europäer“, die auf ihrem gleichnamigen Blog über Europa informieren und diskutieren.

An Schulz gefällt ihm auch dessen klare Positionierung gegen Rechts. „Er akzeptiert keine Populisten. Im Europaparlament hat er sich mehrere Male deutlich gegen sie gewandt“, lobt Schilin. Nur die Kandidatenkür hat dem 24-Jährigen nicht gefallen. „Ich hätte es besser gefunden, wenn Martin Schulz der Partei als Kandidat vorgeschlagen worden wäre und die Mitglieder hätten entschieden.“ Als Beispiel nennt Schilin die Ur-Wahl der Spitzenkandidaten bei den Grünen.

Am Freitag zum OV-Stammtisch

Trotzdem will Alexander Schilin Martin Schulz in den kommenden Monaten „aktiv im Wahlkampf unterstützen“. Wie genau, weiß er zwar noch nicht, aber er ist sich sicher: „Die Straßenpräsenz ist enorm wichtig.“ Zwar fänden Wahlkämpfen immer stärker im Internet statt, aber ohne Plakate zu kleben und Infostände in der Fußgängerzone gehe es nicht.

Die SPD hat sich sofort nach seinem digitalen Eintritt bei Alexander Schilin gemeldet. „Heute hatte ich einen Brief im Kasten“, erzählt er. „Und der Ortsvereinsvorsitzende hat mir auch schon eine E-Mail geschrieben.“ Am Freitag findet ein OV-Stammtisch statt. „Ich denke, dass ich da hingehen werde.“ Dort wird Alexander Schilin nicht nur auf vollkommen Unbekannte treffen. „Einige meiner Kommilitonen sind schon länger in der SPD.“