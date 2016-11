Nahles: Arbeiten 4.0 braucht Sicherheit und Recht auf Weiterbildung

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und wie können wir Einfluss nehmen auf den Strukturwandel, in dem sich unsere Arbeitswelt durch die Digitalisierung befindet? Das sind die Ausgangsfragen einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Dialogprozess Arbeiten 4.0“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die vor eineinhalb Jahren begann und am Dienstag zu einem vorläufigen Ende gekommen ist. „Für uns hat sich der Dialog gelohnt, wir haben viel gelernt“, erklärte Arbeitsministerin Andrea Nahles und stellte in Berlin das Weißbuch vor, das eine Bilanz dieses Dialogprozesses zusammenfasst.

Arbeiten 4.0: Flexibilität braucht Sicherheit

Die Veränderungen der Arbeit finden derzeit vor unseren Augen statt. War der 3-D-Drucker vor einigen Jahren noch etwas für Start-Ups, ist er heute bereits fester Bestandteil des Produktionsprozesses eines Mittelstandsbetriebs, beschreibt Nahles die rasante Entwicklung in der Art, wie Waren produziert und Dienstleistungen erbracht werden. Und das hat Folgen. Nicht nur für die Beschäftigten, die vorher die Arbeit des 3-D-Druckers per Hand erledigt haben und ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern auch auf Arbeitsformen und Arbeitszeitmodelle.

Mehr Flexibilität und mehr Eigenverantwortung sind gefragt, ebenso wie Sicherheit und Verlässlichkeit, sagt Nahles. Denn Flexibilität ohne Sicherheit würde ihrer Meinung nach dazu führen, dass sich die Menschen nicht auf schwierige Lernprozesse einließen. Zudem ist sich die SPD-Politikerin bewußt, „dass Flexibilität für manche Unternehmen ein Feigenblatt sei, um Tarife zu umgehen oder das Arbeitsrecht zu unterlaufen“.

Mit einem Arbeitszeitdialog will Nahles einen Konsens in diesem Interessenskonflikt finden und schlägt ein Wahlarbeits-Gesetz vor. Darin enthalten: ein Recht der Beschäftigten, ihre Arbeitszeit den Lebensphasen anzupassen sowie klare Regeln für den Arbeitsschutz. Aber gleichzeitig verbunden mit der Möglichkeit, in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen flexiblere Lösungen zu finden. Denn ein Grundsatz der Bundesarbeitsministerin lautet, dass es dort mehr Flexibilität und Spielraum gibt, wo es Tarifverträge gibt.

Recht auf Weiterbildung durch Arbeitsversicherung