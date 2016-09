Mehr Zeit für Kinder – Wie die SPD Familien entlasten will

Obwohl SPD und Union im Bund in einer Koalition regieren, könnte der Unterschied der beiden in der Familienpolitik größer kaum sein: Die Union lehnt die „Regenbogenfamilie“ ab – die Sozialdemokraten sehen das ganz anders. Ein „modernes Familienbild“ habe die SPD, erklärt die stellvertretende Parteivorsitzende Manuela Schwesig am Samstag auf der Programmkonferenz „Familie“ der SPD in Hamburg. „Das unterscheidet uns von der Union“, sagt sie und fordert, mehr zu tun für die Familien in Deutschland.

Verantwortung für Kinder übernehmen

Dabei sollte der individuelle Lebensentwurf einer Familie keine Rolle spielen, findet die Bundesfamilienministerin. „Das Leben ist bunt“, betont Schwesig und fordert das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. „Die SPD unterstützt Menschen, die für Kinder Verantwortung übernehmen wollen“, verspricht sie – die sexuelle Orientierung der Eltern spiele dabei keine Rolle.

Wenn es aber passiert, dass sich ein Elternteil aus der Verantwortung stiehlt, dann müsse der Staat bereit stehen, findet die SPD-Politikerin. Vor allem Alleinerziehende „leisten verdammt viel“, sagt sie – diese bräuchten deshalb mehr finanzielle Unterstützung vom Staat. Zugleich müssten die Behörden aber konsequenter ausstehende Unterhaltszahlungen eintreiben.

Geld, Zeit, Infrastruktur

Mehr Geld für Kinder und Familien ist die zentrale Forderung der Familienministerin: „Ich glaube, dass man materielle Leistungen für Familien nicht unterschätzen darf.“ Bürokratie müssten abgebaut werden. Für Eltern mit geringem Einkommen soll nach Schwesigs Plänen zukünftig mit dem Kindergeld ein bisher extra zu beantragender Kinderzuschlag sofort mitgezahlt werden. Auch fiskal will Schwesig Hand anlegen: Deutschland brauche ein „Steuerrecht, das Kinder stärker berücksichtigt als den Trauschein.“

Vor allem aber bräuchten Familien eins, erklärt die zweifache Mutter: mehr Zeit. „Es ist doch Wahnsinn, dass unsere Arbeitswelt so starr ist“, klagt Manuela Schwesig. Die Arbeitsverhältnisse müssten dringend familienfreundlicher werden. Es gebe inzwis