Martin Schulz, die „geile Sau“: Volltreffer für Jusos Mannheim

Seit seiner Quasi-Ernennung zum Kanzlerkandidaten der SPD wurde viel geschrieben über Martin Schulz – allein seine Anwesenheit versetzte Teile der Partei schier in Euphorie. Am prägnantesten formulierten wohl die Jusos aus Mannheim ihre Unterstützung für Martin Schulz auf dem Weg zur Bundestagswahl am 24. September. Als „geile Sau“ bezeichnete deren Vorsitzender Matthias Zellner den neuen Hoffnungsträger der SPD. Zeller schaffte es damit nicht nur in das Programm des ARD-Morgenmagazins. Noch am Tag der Ausstrahlung meldete sich die „geile Sau“ persönlich bei ihm.

Martin Schulz: Die „geile Sau“ am Telefon

„Das war natürlich ein extrem cooles Zeichen“, erklärt Zeller im Gespräch mit vorwärts.de. „Ziemlich aufgedreht“ sei er gewesen, als sich der designierte Kanzlerkandidat der SPD am Telefon meldete. Da Zeller die Stimme von Schulz bereits aus dem Fernsehen kannte, war die Atmosphäre gleich vertraut.

Die beruhigende Nachricht: Schulz nahm die spontan rausgerutschte statt wohl überlegte Bezeichnung durch den Juso-Vorsitzenden positiv auf. „Er hat es lustig gefunden, mit der Bezeichnung ‚geile Sau’ in den Tag zu starten“, wiederholt die Zeller die Worte des am kommenden Sonntag zur Wahl des neuen Parteivorsitzenden stehenden Schulz. Tatsächlich hatte der die Bezeichnung als „geile Sau“ später sogar bei seiner Antrittsrede im Berliner Willy-Brandt-Haus zitiert.

Schulz kommt nach Mannheim

Es ist eben diese Reaktion, die Zeller in seinem Urteil bestätigt. „Schulz zeigt, dass Politik auch sympathisch und locker sein kann. Er wird die Partei und ihre Mitglieder voll motivieren“, ist er überzeugt.

Nicht nur in Mannheim scheint das schon längst gelungen. Am Tag der Nachricht von Schulz’ Kandidatur versammelten sich die Jusos zur Routinesitzung, mehr als 40 Mitglieder kamen. Sie alle dürfen sich im Wahlkampf auf prominenten Besuch freuen. Am Telefon Zellers hatte sich Martin Schulz nicht nur für den belustigten Start in den Tag bedankt. Er kündigte an, die Jusos Mannheim im Wahlkampf besuchen zu wollen. Die „geile Sau“ macht ihrem Namen alle Ehre.