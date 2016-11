Wie ein junger SPD-Abgeordneter Europa per Youtube erklärt

„Moin aus Straßburg!“ So begrüßte in der vergangenen Woche Tiemo Wölken die Abonnenten seines Kanals auf Youtube. Der 30-Jährige hatte da gerade seine erste Sitzungswoche im Europäischen Parlament hinter sich – „eine total spannende“ wie Wölken selbst sagt. Kein Wunder: Schließlich hatte erst am Mittwoch Parlamentspräsident Martin Schulz erklärt, Brüssel Ende des Jahres den Rücken zu kehren und für den Bundestag zu kandidieren; am Donnerstag hatte sich das Europaparlament für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesprochen.

32.000 Klicks auf Youtube in einer Woche

„Die Abstimmungen im Parlament sind enorm schnell“, ist einer der Eindrücke, die Tiemo Wölken aus seiner ersten Woche als Europaabgeordneter mitgenommen hat. Zum 1. November ist er für Matthias Groote nachgerückt, der bei der niedersächsischen Kommunalwahl am 11. September zum Landrat im Kreis Leer gewählt worden ist. „Bis ich meine Mandat antreten konnte, hat es etwas gedaudert“, erzählt Wölken. Erst musste das Europaparlament den Bundestag über den frei gewordenen Platz informieren. Der wiederum musste dem Bundeswahlleiter Bescheid geben, bei dem Wölken persönlich mit Unterschrift bestätigen musste, dass er das Mandat antritt.

Die Reise nach Wiesbaden zum Bundeswahlleiter hat Tiemo Wölken für ein Video-Blog – kurz: Vlog – genutzt. In einem siebenminütigen Film auf Youtube dokumentiert er seine Reise und erklärt, wie das Prozedere für einen Abgeordneten funktioniert. 32.000 Mal wurde das Video innerhalb der ersten Woche angesehen. Knapp 6000 „Gefällt mir“-Angaben hat Wölken bisher dafür bekommen. Wichtiger sind für den jungen Abgeordneten aber die knapp 500 Kommentare, in denen ihm die Nutzer Tipps für den Videoschnitt geben, ihm aber auch Fragen zu seiner neuen Tätigkeit als Abgeordneter enthalten.

Politische Informationen und Persönliches

„Ich versuche, möglichst viele Hinweise aufzunehmen und so viele Kommentare wie möglich zu beantworten“, verspricht Wölken. Die knapp 27.000 Abonnenten seines Youtube-Kanals sollen mitbestimmen, um welche Themen sich der Abgeordnete kümmert und ihm Anregungen für seine Arbeit geben. Mit trockenem Politikersprech müssen sie sich dabei nicht auseinandersetzen. In seinem Vlogs redet Tiemo Wölken gerade drauflos, fast so, als würde man gemeinsam am Küchentisch oder in der Kneipe sitzen. „Die Menschen wollen politische Informationen, aber sie wollen auch sehen, wie ich als Abgeordneter lebe“, ist sich der 30-Jährige Jurist sicher.

Und er bietet seinen Zuschauern, was sie wollen: Unter dem Titel „Das erste Mal in Straßburg“ nimmt er sie mit auf seine Jungfernfahrt ins Europaparlament. In nicht immer ganz scharfen Bildern sehen sie, wie ihn Martin Schulz offiziell in den Reihen der Europaparlamentarier willkommen heißt. Sie sind dabei, wenn Wölken seinen Hausausweis bekommt und als er abends im Hotelzimmer seine „Willkommenstasche“ auspackt. Selbst beim morgendlichen Styling im Badezimmer läuft die Kamera.

Erklären, wie Europa funktioniert

„Pro Vlog möchte ich eine Geschichte erzählen“, erklärt Tiemo Wölken die Idee hinter den Videos. An jedem Freitag bzw. dem darauf folgenden Wochenende wird er einen neuen Film in seinem Youtube-Kanal hochladen. „Wenn es etwas Außergewöhliches zu berichten gibt, aber auch mal zwischendurch.“ Dabei geht es zum einen um ihn als Person, zum anderen aber auch darum, wie das Europäische Parlament funktioniert. So erklärt Wölken in einem Video, das er zusätzlich zu seinem regulären Vlog erstellt hat, „warum der Sitzungskalender des Europaparlaments so bunt“ ist. Wölkens Kommentar an seine Abonnenten dazu: „Ich hoffe, dass ihr danach besser verstehen könnt, wie das Leben im Europäischen Parlament funktioniert.“

Dafür bekommt er zurzeit Hilfe von einem Freund, einem erfahrenen Youtuber, Peter Smits, Gründer des erfolgreichen Youtube-Kanals Pietsmiet. Klar, dass nicht gleich alles auf Anhieb funktioniert. In der ersten Woche in Straßburg etwa hatte Wölken zusätzlich zu seiner Kompaktkamera noch eine geliehene 360-Grad-Kamera mit dabei. „Leider hat sich mein Smartphone aber aus unerklärlichen Gründen nicht dazu bewegen lassen sich mit der Kamera zu verbinden.“ Die Reaktionen auf den filmenden Abgeordneten waren in den ersten Tagen durchweg positiv. „Meine neuen Kollegen verfolgen aufmerksam, was ich da mache.“ Vielleicht kann Tiemo Wölken sie ja auch dazu animinieren, es ihm nachzumachen.

Tiemo Wölken füllt ein Vakuum

„Bei vloggenden Politikern gab es bisher ein absolutes Vakkuum auf Youtube“, sagt Wölken. Zwar lässt sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft schon seit längerem auf Youtube über die Schulter schauen, wenn sie im Auto zu Terminen fährt oder in der Düsseldorfer Staatskanzlei arbeitet, abonniert haben ihren Kanal allerdings gerade mal 2600 Nutzer. Tiemo Wölken ist sich deshalb sicher: „Mein Kanal ist über Nacht zum größten Youtube-Kanal eines deutschen Politikers geworden.“ In dieser Woche heißt es dort sogar jeden Tag: „Moin aus Brüssel!