JetztIstSchulz: Mehr als 500 SPD-Neumitglieder dank Martin Schulz

Allein in den ersten drei Tagen nach Bekanntwerden der voraussichtlichen Kanzlerkandidatur von Martin Schulz hat die SPD einen deutlichen Zuwachs an Neumitgliedern verzeichnen können. Auf Nachfrage von vorwärts.de bestätigten sämtliche Landesverbände, dass die Zahl der Neueintritte sprunghaft angestiegen sei. Daran, dass die Kandidatur von Martin Schulz dafür verantwortlich sei, ließen sie keinen Zweifel.

SPD-München gehen die Parteibücher aus

Am heftigsten bekam die SPD-München die Folgen der Aufbruchstimmung zu spüren. Der Stadtverband meldete am Donnerstag, dass der Nachschub an Parteibüchern zum Erliegen gekommen sei. Am Freitag dann die Entwarnung: „Wir haben inzwischen Nachschub an Parteibüchern bestellt. Aber keine Angst: Noch war für jeden Neueintritt eines da“, so der Verband auf Facebook.

Auch aus den anderen Bundesländern überschlugen sich die Erfolgsmeldungen. Allein in Berlin sind seit Dienstag 100 Neumitglieder registriert worden. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl sogar deutlich darüber. Auch die SPD-Hessen meldete 70 Neumitglieder.

In Baden-Württemberg hatten sich bis zum Freitag 72 Neumitglieder registriert. In den neuen Bundesländern wie Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt lagen die Zahlen zwar deutlich darunter, dennoch verzeichneten die SPD-Verbände auch dort einen merklichen Anstieg der Parteieintritte. In Niedersachsen wiederum lag die Zahl der Neueintritte allein in den ersten beiden Tagen nach Bekanntgabe bei 28.

#SchulzEffekt statt #TrumpEffekt

Zuletzt hatte sich die SPD nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten über hunderte Neumitglieder freuen können. Auch damals schnellten die Zahlen der Eintritte binnen weniger Tage in die Höhe. Zwar konnten damals auch andere Parteien von dem sogenannten #TrumpEffekt profitieren, allerdings nicht in dem Maße wie die SPD.

Eine bundesweite Zahl der Neueintritte in die SPD seit Bekanntgabe der Wachablösung an der Parteispitze ist bislang nicht möglich. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley meldete am Donnerstag per Twitter 300 Neumitglieder.

Diese Zahl war am Tag bereits deutlich überholt. Die Parteizentrale kündigte an, Anfang der kommenden Woche Gesamtzahlen präsentieren zu wollen.