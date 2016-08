Warum Hannovers Bürgermeister mit seinem Babyfoto Wahlkampf macht

Wer dieser Tage an einem SPD-Stand in der Hannoveraner Südstadt vorbeikommt, könnte ein niedliches Babyfoto in die Hand gedrückt bekommen. Es zeigt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Thomas Hermann im Alter von neun Monaten. Er sitzt in seinem Hochstuhl, hat ein paar Bauklötze vor sich liegen und breitet fröhlich die Arme aus. „Das Foto passt sehr gut zu unserem Slogan ‚Ganz Hannover im Blick‘“, sagt Hermann. Er ist 57 Jahre alt, seit gut zwei Jahren Erster Bürgermeister von Hannover und Vorsitzender des Stadtrats. „Das Foto hat damals mein Vater gemacht“, erzählt er. Vor einigen Monaten sei es ihm zufällig wieder in die Hände gefallen.

Ein spontane Idee mit großem Medien-Echo

Das Babyfoto als Wahlkampfflyer zu benutzen, sei eine spontane Idee gewesen. „Irgendwie muss man in Wahlkampfzeiten aus dem Wust der Materialien ja herausstechen.“ Die Idee komme „unheimlich gut an“. Am Wahlkampfstand würden die Passanten ihn mit dem Foto vergleichen, so komme man leicht miteinander ins Gespräch. Auch die eine oder andere Familiengeschichte sie dabei. Das Baby-Foto hat damals Hermanns Vater gemacht. Der ist heute 86 Jahre alt – und war „stolz wie Bolle“ als er erfuhr, dass seine Aufnahme 56 Jahre später für den Sohn als Bürgermeister wirbt. Erzählt hatte Thomas Hermann vorher nichts.

Auch in den Medien kommt die Idee gut an. Die „Bild“ in Hannover widmete Hermann unter der Überschrift „Dieses Baby will Bürgermeister werden“ eine halbe Seite. Die „Neue Presse“ kürte das Foto zum „witzigsten Wahlkampfmotiv“. 3000 Exemplare des Flyers hat Thomas Hermann drucken lassen. „Die werden sicher alle weggehen – schließlich habe ich bis zur Wahl am 11. September noch 5000 Hausbesuche vor mir.“

Eine Wahl ist Vertrauenssache

„Eine Kommunalwahl wird über Vertrauen gewonnen“, ist Thomas Hermann überzeugt. Er wurde in der Südstadt in Hannover geboren. „Ich kenne die Menschen hier und die Menschen kennen mich.“ Und wer doch Schwierigkeiten haben sollte, den Bürgermeister Hermann im Baby Hermann zu erkennen, der muss den Flyer nur umdrehen. Dort ist ein aktuelles Foto abgedruckt.