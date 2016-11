„GAU“ und „Zeitenwende“: SPD reagiert schockiert auf US-Wahl

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahl haben Vertreter der SPD schockiert reagiert. Im Internet und in Interviews sprachen sie von einer schweren Zeit, die jetzt auf die USA, Deutschland und die Welt zukomme.

Schulz: Wahl Trumps ist wie Brexit

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz erklärte im Interview mit der ARD: „Ich bin überrascht, ich hatte mit einem Sieg von Clinton gerechnet. Die Welle, in der wir uns befinden, die Ablehnung der etablierten Politik, scheint sich auch in dieser Wahl abzuzeichnen.“ Schulz sagte jedoch auch, das politische System der USA sei stark genug auch für eine Präsidentschaft des Republikaners Trump. „Man muss genau hinhören“, forderte Schulz mit Blick auf das sinkende Vertrauen der Menschen in die etablierte Politik und deren Repräsentanten. Den Wahlsieg Trumps verglich er mit dem Brexit.

Barley: Die Welt wird sich verändern

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wertete das Ergebnis der US-Wahl als schockierend. „Wir müssen uns jetzt fragen, ist es das, wie die Welt aussehen soll?“, sagte Barley. „Wollen wir, dass die wichtigsten Staaten in der Welt von Leuten wie Donald Trump regiert werden?“

Wenn Rechtspopulisten an die Regierung kommen, werde sich die Welt verändern, erklärte sie. „Dann haben wir vor allem eines: Egoismus zwischen den Staaten. Da geht es jedem nur noch um sich.“

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niels Annen, warnte vor den unabsehbaren Folgen des Wahlausgangs in den USA. „Bei Herrn Trump wissen wir wirklich nicht, was auf uns zukommen wird“, erklärte Annen im Interview mit dem ZDF. Bei einer Präsidentin Hillary Clinton wäre das anders gewesen. Sein Fraktionskollege Rolf Mützenich erklärte im Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk: „Die Wahl Trumps wird ein Einschnitt sein, weil Trump sich auf republikanischen Senat und ein republikanisches Repräsentantenhaus stützen kann.“ Wie die Zusammenarbeit mit Trump, den Außenminister Frank-Walter Steinmeier einst als „Hassprediger“ bezeichnet hatte, aussehen werde, hänge davon ab, wie die Regierung am Ende aussehe.

Auf die Wahl Trumps folgt „politischer Kälteschock“

Über den Kurznachrichtendienst Twitter liefen am Mittwochmorgen im Sekundentakt Reaktionen auf die US-Wahl ein. SPD-Vize Ralf Stegner twitterte noch vor Bekanntgabe des Wahlsieges von Donald Trump: „Wenn dieser Rechtspopulist und sexistische Hassprediger US Präsident wird, dürfen wir uns auf einen politischen Kälteschock gefasst machen.“ Den wenig später fest stehenden Sieg Trumps nannte Stegner einen „GAU“. Ebenfalls auf Twitter postete der SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix: „Ein politisches Erdbeben. Bin traurig und fassungslos über die #USwahl16. Folgen für die Welt werden so oder so dramatisch sein.“ Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig sprach von einem „Alptraum“.

