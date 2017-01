Dramatische Lage für Frankreichs Sozialisten nach dem Sieg Hamons

Zehn Sekunden dauerte der Händedruck zwischen Benoît Hamon und Manuel Valls am Sonntagabend. Zehn Sekunden, die zeigen sollten, dass die französischen Sozialisten nach den Vorwahlen nicht in zwei Lager zerfallen werden. Genau das muss Hamon, der Gewinner vom linken Parteiflügel, verhindern. „Das Härteste beginnt jetzt erst“, titelte die linksgerichtete Zeitung „Libération“ am Montag. Denn dass die Regierungspartei sich hinter dem Kandidaten vereint, der die Stichwahl gegen Valls mit 59 zu 41 Prozent gewann, ist nicht sicher.

Schwierige Mission für Hamon

„Benoît Hamon ist jetzt der Kandidat unserer politischen Familie und muss die schöne Mission der Vereinigung erfüllen“, sagte Valls in seiner Rede nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. „Ich wünsche ihm viel Glück“. Kein Wort davon, dass der frühere Premierminister seinen Ex-Bildungsminister unterstützen wird, der ihm zusammen mit Dutzenden anderen parteiinternen Rebellen das Regieren schwer gemacht hatte.

Schon vor der Stichwahl hatte Valls angekündigt, sich im Falle einer Niederlage zurückzuziehen. „Ich kann sein Programm nicht verteidigen“, sagte der lange in den Umfragen Führende zum Projekt Hamons, das er im Wahlkampf als utopisch bezeichnet hatte. Der 49-Jährige Hamon will langfristig ein Grundeinkommen von 750 Euro für alle einführen, bleibt aber die Finanzierung des Mega-Projekts schuldig. Außerdem plant er eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden und die Abschaffung der Reform des Arbeitsrecht, die Valls am Parlament vorbei durchgeboxt hatte.

Bruderkampf mit Linkspopulist Mélenchon

Mit seinem stramm linken Programm war es dem früheren Bildungsminister gelungen, sich als Kandidat der Erneuerung nach fünf Jahren der Präsidentschaft von François Hollande zu zeigen. Hamon wirft dem extrem unbeliebten Staatschef vor, die Ideale der Linken für eine unternehmerfreundliche Politik verraten zu haben. „Heute Abend erhebt die Linke ihr Haupt, schaut in die Zukunft und kann gewinnen“, sagte Hamon in seiner Ansprache am Sonntagabend.

Von einem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen zu sprechen ist allerdings mehr als optimistisch: Meinungsforscher sehen den Kandidaten des Parti Socialiste (PS) weit vom Einzug in die Stichwahl entfernt. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage lag Hamon bei rund 15 Prozent. Damit holte er im Vergleich zu den ersten Januarwochen auf und konnte sogar den Bruderkampf mit dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, der auf zehn Prozent absackte, für sich entscheiden.

Linkes Lager ist zerrissen

„Unsere Meinungsverschiedenheiten sind nicht unüberwindbar angesichts der wirklichen Feinde“, versicherte Hamon und bot Mélenchon und dem Grünen-Kandidaten Yannick Jadot eine Zusammenarbeit an. Beide lehnten allerdings dankend ab, so dass das linke Lager zerrissen in den Wahlkampf geht.

Profitieren davon dürfte der frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, der mit einem sozialliberalen Programm um die Wähler der Mitte wirbt. Nach der Niederlage von Valls kündigten einige Anhänger seiner sozialdemokratischen Strömung bereits den Sprung zu Macrons Bewegung „En Marche“ an. Auch mindestens ein Dutzend sozialistische Abgeordnete könnten das Lager wechseln und sich dem 39-jährigen Jungstar anschließen, der in Umfragen bei rund 20 Prozent liegt.

Macron könnte profitieren

„Benoit Hamon übernimmt die Spitzenkandidatur einer sozialistischen Linken, die in zwei Teile zerschnitten ist und im Schraubstock steckt zwischen Emmanuel Macron und Jean-Luc Mélenchon“, schrieb die Zeitung „Le Monde“. Die konservative Opposition hat ihren Gegner auf der linken Seite bereits gefunden. „Macron steht für die Bilanz von Hollande“, kritisierte Spitzenkandidat François Fillon bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag. Der Name Hamon kam in seiner gut einstündigen Rede kein einziges Mal vor.